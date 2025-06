Par Firmain Eric Mbadinga

Les fleurs rouges en forme de calice d’oseille, une espèce originaire d'Afrique de l'Ouest, semblent renfermer dans leurs sépales épais et nervurés une mystique qui offre sans cesse de nouvelles possibilités.

Tout comme la texture caractéristique et la saveur acidulée des feuilles, le jus extrait des fleurs a un goût unique qui est très apprécié dans les cultures culinaires du continent - de la Guinée au Congo, en passant par le Kenya, le Gabon et le Sénégal.

Le parcours d'Inès Ngounga dans l'entrepreneuriat a commencé par l'exploration du potentiel de l'oseille, ou bissap, en tant que savoureuse boisson, très prisée lors de festivités.

L'oseille rouge est la variante la plus courante de cette boisson saine et rafraîchissante, mais l'innovatrice Inès a ajouté à sa gamme une version blanche qui, selon elle, est la digne cousine de l'originale.

La jeune femme, originaire du sud du Gabon, pense que l'oseille peut devenir un produit commercial avec une clientèle mondiale.

"J'ai commencé par expérimenter des saveurs chez moi et à servir le jus à des invités. Très vite, j'ai vendu le jus d'oseille, ou bukulu dans la langue maternelle gabonaise, à mes anciens collègues de travail", raconte Inès à TRT Afrika.

Elle a lancé son entreprise en 2016 avec un investissement initial de 10 000 francs CFA (environ 16,45 dollars américains) après des années de recherche d'un emploi correspondant à son master en comptabilité et gestion.

Pour une entreprise qui a démarré sans la moindre étude de marché, elle s'est rapidement développée depuis.

"Bukulu, c'est le bissap sous un autre nom. Lors d'une exposition, un client m'a suggéré de choisir le nom 'Gabonais du bissap'. Après plusieurs réflexions, j'ai choisi bukulu, un nom qui signifie oseille en punu, la langue du sud du Gabon", explique Inès.

Les bienfaits pour la santé

La popularité de l'oseille, riche en iode, a dépassé les frontières de l'Afrique. La Jamaïque et le Mexique sont parmi les plus gros consommateurs hors du continent.

Selon la Fondation Louis Bonduelle, dont l'objectif est d'influencer durablement les habitudes alimentaires en donnant à chacun les moyens d'intégrer des légumes dans son alimentation, l'oseille est un réservoir de sels minéraux.

La fondation rappelle que l'oseille est également une boisson peu calorique, riche en vitamine B9, et un bon remontant pour les personnes en convalescence.

L’oseille fournit également de la vitamine C, du fer, du magnésium et du potassium, qui sont bénéfiques pour le système nerveux, les fonctions musculaires et la gestion de la tension artérielle. La petite feuille verte et ses fleurs sont également une source précieuse de calcium.

L'oseille fait partie des aliments recommandés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Technique d'extraction

Inès a décidé de créer une variante blanche du bukulu après avoir lu un article sur le sujet. "Il y était question de bukulu blanc. Jusqu'alors, je n'avais entendu parler que de l'oseille rouge. J'ai demandé à mon fournisseur s'il avait de l’oseille blanche, et c'était le début", raconte-t-elle.

Son entreprise a lancé le bukulu blanc en 2018, et la réponse immédiate des clients a été encourageante.

Le tri des fleurs pour ne cueillir que les plus fraîches est une étape cruciale du processus de fabrication du bukulu. Une fois cette étape franchie, les fleurs sont lavées et séchées.

"L'étape suivante consiste à remplir une grande marmite d'eau potable, en fonction du volume de boisson que l'on souhaite préparer. La marmite est placée sur le feu avec le bukulu et la menthe, bouillie pendant une heure et laissée au repos", explique Inès à TRT Afrika.

La solution aqueuse est filtrée et séparée des fleurs séchées à l'aide d'un tissu blanc en guise de tamis. Les deux dernières étapes du processus sont l'assaisonnement en sucre et l'emballage.

La couleur de l'oseille, rouge ou blanche, dépend de la teinte des fleurs au moment de la cueillette.

Inès travaille quotidiennement à l'amélioration de la qualité des jus qu'elle vend. "J'ai commencé avec des bouteilles en plastique et ce n'est qu'à partir de la cinquième année que j'ai pu faire personnaliser mes bouteilles grâce à un fournisseur à l'étranger", se souvient-elle.

La gamme d'oseille d'Inès comprend aujourd'hui des saveurs fruitées ou naturellement épicées allant du gingembre à la pastèque, de la pomme cythère à la goyave, du pamplemousse à l'ananas.

Comme le prouvent ses multiples identités - bissap au Sénégal, foléré au Cameroun, da bilenni au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, boisson des pharaons en Égypte - l'oseille est désormais une boisson de toutes les saisons et de toutes les zones géographiques.

