Des milliers de Marocains ont défilé, vendredi soir, dans plusieurs villes en soutien à Gaza, appelant à mettre fin à la guerre israélienne qui se poursuit depuis six mois.

Cette manifestation a été organisée à l'appel de l'Instance marocaine d'appui aux enjeux de la Nation (une organisation non gouvernementale) dans plusieurs villes, telles que Casablanca, Rabat (ouest), Tanger (nord) et Oujda (nord-est).

Les manifestations sont intervenues en réponse à l'appel des factions palestiniennes, qui dans un communiqué publié jeudi, ont appelé ''les peuples arabe et islamique et tous les peuples libres du monde'' à participer le dernier vendredi du Ramadan à des manifestations massives pour exiger la fin de la guerre dans la bande de Gaza, dans le cadre d'un mouvement de protestation appelé ''Vendredi de la colère pour la Palestine'', selon le correspondant de l'agence de presse Anadolu.

Lors de ces rassemblements, les manifestants ont scandé des slogans exigeant la protection des civils dans la bande de Gaza et le non-déplacement de ses habitants. Les manifestants ont également condamné "le silence de la communauté internationale sur ce qui se passe à Gaza et son incapacité à mettre fin à la guerre".

Mohamed Nouiri, responsable de la Fédération marocaine des droits de l'homme (ONG), a confirmé que la manifestation de Casablanca a été organisée en signe de soutien à Gaza. Il a, par la même occasion, salué les peuples libres du monde qui dénoncent le silence de l'ONU face aux massacres en cours, appelant à tenir pour responsables Israël et ses dirigeants.

De son côté, Bahija Laylan, membre du Comité marocain de soutien aux problèmes de la nation, a déclaré que la manifestation massive de Casablanca est ''un référendum populaire contre ce qui se passe à Gaza''.

Laylan a appelé à l'éveil de la conscience humaine dans le monde arabe afin de mettre fin au ''massacre en cours à Gaza''.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaître devant la Cour internationale de Justice pour ''génocide '', pour la première fois depuis sa création.

