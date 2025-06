La voix envoûtante de la chanteuse sénégalaise Khady Pouye sur Ne me cache pas offre aux auditeurs ravis plus qu'une simple symphonie pour les oreilles.

Le rythme de la chanson, intitulée Wonema dans sa langue maternelle, le wolof, est accompagné d'un message tiré de l'expérience de Khady, qui vit avec un handicap physique.

Son timbre de voix est empreint d'émotion, tandis que ses paroles sont discrètes mais significatives, exprimant doucement la nécessité d'un engagement de la société - indépendamment de la nationalité ou de la culture - pour comprendre et soutenir les personnes vivant avec un handicap.

Khady a été une battante toute sa vie, surmontant des défis physiques pour se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. "C'est mon optimisme qui me fait avancer", explique-t-elle à TRT Afrika. "Je n'ai jamais joué les victimes."

Khady attribue à sa force de caractère le mérite de l'avoir aidée à surmonter les premières étapes de la reconnaissance de son handicap et de son acceptation de celui-ci.

"J'avais sept ans lorsque j'ai vu mes membres inférieurs se déformer. Cela s'est poursuivi de la première année de l'école primaire à la première année de l'école secondaire", raconte-t-elle.

Stigmatisation et discrimination

Petite fille, Khady était souvent l'objet de moqueries de la part de son entourage. Mais elle avait une qualité que beaucoup d'autres enfants n'avaient pas. Khady avait une voix naturelle étonnante qui l'a poussée à chanter.

"Je suis dans le monde de la musique depuis 2007. Beaucoup de gens me critiquaient en disant que je n'y arriverais pas. C'est ainsi que je me suis lancée dans cette aventure, déterminée à prouver que les détracteurs avaient tort", explique-t-elle.

Khady s'est inscrite à l'école de musique de Dakar pour se perfectionner, bien que l'institut soit situé à 30 km de Rufisque, où elle vivait.

"Pendant trois ans, malgré mon handicap moteur, j'ai marché sur un chemin fait de sable et de pierres pour atteindre le point de transit le plus proche. C'était dur, mais cela ne m'a pas découragée", raconte-t-elle à TRT Afrika.

Après avoir suivi une formation à l'école de Dakar et s'être produite en amateur dans une série de concerts, Khady a décidé qu'il était temps de créer sa propre identité en tant qu'artiste.

Au cours des années qui ont suivi, elle a sorti plusieurs singles et vidéos musicales, qui ont débouché sur un véritable album, dont le titre est Wonema. Dans la vidéo officielle de la chanson, des acteurs et des danseurs représentent divers handicaps ou une mobilité réduite.

L'une des scènes montre un garçon handicapé que sa mère semble cacher lorsqu'elle reçoit des visiteurs. Le message visuel de Khady complète les paroles puissantes de la chanson.

Elle souhaite que ses spectateurs et auditeurs voient au-delà des handicaps des personnes et contribuent à créer un terrain de jeu inclusif et égal pour tous.

"À travers cette chanson, je dénonce les abus dont sont victimes les personnes handicapées. Si j'ai toujours pu compter sur le soutien indéfectible de mon père, d'autres n'ont pas cette chance", explique-t-elle.

"Dans la vidéo, la mère qui cache son enfant l'exploite ensuite, comme le montre une scène où le garçon est envoyé mendier dans la rue. Des situations similaires se produisent également dans la réalité.

"Les enfants handicapés doivent être pris en charge et intégrés dans la société", déclare Khady, quadragénaire et couturière à temps partiel.

Lutte pour l'inclusion

Un rapport des Nations unies publié en mars 2023 donne un aperçu global des inégalités et des injustices auxquelles sont confrontées les personnes handicapées, notamment la stigmatisation, la discrimination, la pauvreté, l'exclusion de l'éducation et de l'emploi, et les obstacles au sein du système de soins de santé.

Au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays africains, il existe peu d'itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite pour se rendre aux manifestations culturelles et autres.

Selon les Nations unies, 1,3 milliard de personnes dans le monde souffrent d'une forme ou d'une autre de handicap, soit une personne sur six. L'article 18.4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que les personnes handicapées ont droit à des protections spécifiques correspondant à leurs besoins physiques et mentaux.

En 2012, Khady a créé Handi Afrique pour aider les personnes handicapées et promouvoir leur inclusion socio-économique.

Avec le soutien de partenaires, pour la plupart des organisations privées, Handi Afrique organise depuis plusieurs années un festival culturel et des formations à l'entrepreneuriat par le biais d'ONG et de centres de formation.

Ces formations permettent aux bénéficiaires de s'initier à l'artisanat, et certaines oeuvres sont exposés lors du festival culturel annuel de Handi Afrique. La 10e édition est prévue à Dakar le 8 juin.

"Lors de ce festival, des artistes handicapés chantent et dansent aux rythmes de la culture sénégalaise. Quand je monte sur scène et que je chante, le public est content. Le ministère de la culture me soutient dans l'organisation de cet événement, notamment dans le choix du lieu et la logistique", explique Khady.

Omar Gueye, le manager de Khady, ne tarit pas d'éloges sur son artiste. "Entendez-la chanter sur scène et vous sentirez toute l'énergie positive qu'elle dégage.

Elle fait danser les gens. Sa vision et son ambition sont de trouver des solutions pour les personnes à mobilité réduite de tous horizons, notamment dans le domaine culturel", explique Omar à TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp