L'entreprise turque de fabrication d'appareils électroménagers et professionnels Vestel a dévoilé jeudi sa nouvelle start-up Vestel Mobilité pour la production de stations de recharge pour véhicules électriques, de systèmes de stockage d'énergie et d'électronique automobile.

La nouvelle société a été présentée lors d'une conférence de presse à laquelle participait Ergun Guler, président-directeur général de Vestel.Dans son allocution, Ergun Guler a présenté Vestel Mobilité comme une entité nouvellement créée afin de s'écarter de l'orientation traditionnelle de la société mère axée sur la production d'appareils électroménagers et d'électronique.

Il a expliqué que l'entreprise visait à participer davantage au marché en raison du changement de paradigme à l'échelle mondiale en faveur des véhicules électriques.L'intérêt de l'entreprise pour ce secteur se traduit par une participation de 23 % dans Togg, le fabricant turc de véhicules électriques basé dans la province de Kocaeli, dans le nord du pays, et fondé en 2018 par une joint-venture de cinq entreprises turques.

L'objectif ultime de l'entreprise est de devenir l'un des acteurs les plus importants dans le domaine des stations de recharge pour véhicules électriques, avec une part plus importante du marché mondial, précise-t-il. Il a fait part de l'objectif ambitieux de l'entreprise de s'établir en tant que leader technologique en Türkiye, avec la perspective d'être classée dans le Fortune Global 500, un classement annuel des 500 premières entreprises mondiales sur la base de leur chiffre d'affaires.

Vestel produit des stations de recharge électrique depuis sept ans et exporte dans plus de 30 pays, dont la Pologne, l'Espagne, l'Italie et la Grèce."Notre gamme se compose d'unités de recharge capables de charger de 60 à 720 kilowatts. Des unités de 1 000 kilowatts arriveront sur le marché en janvier 2025", a annoncé Ergun Guler.

L'entreprise est en plein essor grâce à ses équipes de R&D, de production, de vente et de marketing. Elle est présente non seulement en Turquie, mais aussi aux Pays-Bas, en Extrême-Orient et en Inde.

Ergun Guler est convaincu que l'entreprise peut suivre les traces d'autres start-ups de la Silicon Valley, qui sont devenues des entreprises d'un milliard de dollars en l'espace de trois ans. En outre, l'entreprise souhaite développer des systèmes de stockage d'énergie pour le marché local turc et le marché international.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp