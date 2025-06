Le TP Mazembe de la RD Congo s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF, samedi, grâce à un spectaculaire retour en force sur la scène africaine.

Les Corbeaux congolais sont allés battre Petro Luanda 2-1 dans la capitale angolaise après un score nul vierge lors du match aller disputer le week-end dernier.

Les supporters muets

Le Hondurien Jonathan Toro a donné l'avantage à Petro à la 29e minute, au milieu de célébrations folles du public qui remplissait la plupart des 48 000 sièges du stade national de Luanda.

Mais les supporters de Petro ont été muselés à la 82e minute lorsque Philippe Kinzumbi a égalisé, mettant fin à une série de 714 minutes disputées par l'équipe angolaise dans la compétition sans encaisser de but.

A égalité sur l'ensemble des deux matches mais menés au score à l'extérieur, Petro devait marquer à nouveau pour s'assurer une place en demi-finale, mais ce sont les visiteurs qui l'ont fait par l'intermédiaire de Joel Beya, six minutes après le début du temps additionnel.

Les buts de Mazembe étaient les premiers marqués à l'extérieur en Ligue des champions cette saison depuis la victoire 1-0 sur les Big Bullets lors d'un match de qualification au Malawi en septembre dernier.

Champions en titre

Mazembe affrontera les champions en titre égyptiens d'Al Ahly pour une place en finale. Le match aller aura lieu à Lubumbashi les 19 et 20 avril et le match retour au Caire les 26 et 27 avril.

Ahly a remporté la Ligue des champions à 11 reprises, un record, et Mazembe partage la deuxième place avec un autre club égyptien, Zamalek, cinq titres chacun.

L'Espérance de Tunis affrontera Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans l'autre demi-finale, qui opposera également d'anciens détenteurs de la Ligue des champions.

Le club de Tunis a remporté une séance de tirs au but 4-2 contre l'ASEC Mimosas à Abidjan après que les deux manches se sont terminées sur un score de 0-0. Les Tunisiens vont disputer leur troisième demi-finale en quatre saisons.

