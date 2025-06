Des miliciens armés ont attaqué le village de Galayi, dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, tuant au moins 15 personnes, selon des responsables locaux et des habitants.

"Ils ont commencé à tirer sur tout le monde", a déclaré samedi Innocent Matukadala, un responsable administratif de la chefferie de Banyali Kilo.

Il y a au moins 15 morts, mais le bilan pourrait s'alourdir car de nombreuses personnes ont plongé dans la rivière Ituri pour échapper à l'attaque et sont portées disparues.

Lire aussi

RDC: 40 morts en 3 jours, l'ONU s'alarme

D’après des sources locales, parmi les victimes figurent quatre femmes.

Un officiel des services d'urgence, qui a requis l'anonymat, a signalé que 16 corps avaient été réunis sur la place du village.

Deux miliciens ont été également tués et un militaire FARDC a perdu la vie au cours de ces affrontements.

Entre-temps, les notables de cette entité invitent le gouvernement à accélérer le programme de désarmement pour rétablir l’autorité de l’Etat dans cette zone.

Des dizaines de civils ont été tués cette année lors d'attaques attribuées au groupe armé Coopérative pour le développement du Congo (CODECO), accusé par des groupes rivaux d'extraire de l'or dans la région.

Le CODECO compte des milliers de combattants dont l'objectif affiché est de protéger le groupe ethnique Lendu contre ses rivaux Hema, mais il a également combattu l'armée de la RDC.

Un conflit entre les deux communautés entre 1999 et 2003 a fait des milliers de morts.

Après plus d'une décennie de calme relatif, les combats ont repris en 2017. Des milliers de personnes sont mortes et plus de 1,5 million de personnes ont fui leurs foyers, selon les chiffres de l'ONU.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp