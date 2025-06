L'agence d'aide de la Turquie, TİKA, a accueilli plus de 1 000 invités samedi lors d'un dîner d'iftar et a distribué des paquets d'aide alimentaire en partenariat avec l'association Keşkül, une ONG turque, au palais royal du royaume de Busoga, dans l'est de l'Ouganda.

L'iftar, ou repas de rupture du jeûne, a bénéficié de la présence du roi de Busoga, William Gabula Nadiope IV, et de l'ambassadeur turc Faith Ak, entre autres.

Le Roi Nadiope a remercié les invités d'être venus en grand nombre et a encouragé les habitants de Busoga à profiter de la saison des pluies pour planter des cultures afin de récolter suffisamment.

Il a souhaité la bienvenue à l’ambassadeur Ak et a exprimé le souhait que l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays se poursuivent.

La vice-première ministre Rebecca Kadaga, est également ministre des affaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, a salué la Turquie comme un pays ami important et sincère.

La vice-première ministre Rebecca Kadaga, qui est également ministre des affaires de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est, a salué la Turquie comme une amie importante et sincère.

"Notre rassemblement ici aujourd'hui n'est pas soudain, mais une continuation de l'amitié et de l'amour que nous avons construite au fil du temps entre les peuples de Turquie et d'Ouganda", a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté que les liens avec la Turquie continuaient de se développer à mesure que les relations économiques et sociales s'intensifiaient.

Selon M. Ak, le développement des relations est essentiel pour une prospérité mutuelle.

"Nous entretenons des relations constructives et chaleureuses avec le gouvernement ougandais. Je tiens à remercier le président Yoweri Kaguta Museveni, et le président Recep Tayyip Erdogan. Sans leur leadership et leurs efforts soutenus, nous ne serions pas en mesure d'atteindre l'excellent niveau actuel de nos relations bilatérales", a-t-il déclaré.

Il a souligné la volonté du gouvernement turc de maintenir de bonnes relations et de fournir un soutien total par l'intermédiaire de la TIKA pour continuer à développer les relations.

"La TİKA a fait un excellent travail en matière d'aide au développement. Elle a mené à bien plus de 70 projets en Ouganda dans divers domaines jusqu'à présent, et elle travaille actuellement sur de nouveaux projets", a-t-il fait remarquer.

"Notre soutien au développement de l'Ouganda ne se limite pas à la TIKA. Plusieurs ONG turques sont actives en Ouganda depuis longtemps et leur travail a été salué et apprécié dans presque tous les coins de l'Ouganda", a-t-il signalé.

M. Ak a ajouté que les deux pays disposent d'un grand potentiel de coopération dans les domaines du commerce, de l'éducation et du tourisme.

Le mufti d'Ouganda, Sheikh Shaban Mubaje, a affirmé que le monarque de Busoga avait promu l'unité, la paix et le développement dans la région.

Mubaje a également salué les liens entre l'Ouganda et la Turquie.

Abdu Salaam Wamimbi, conseiller du mufti pour les relations internationales, a salué la Turquie pour son programme de bourses fourni par la Présidence pour les Turcs à l'étranger et les communautés apparentées (YTB) comme une bonne opportunité pour les étudiants internationaux qui veulent étudier à l'étranger.

Le programme de bourses de la Turquie, également connu sous le nom de Türkiye Burslari, offre aux étudiants et aux chercheurs internationaux un éventail de programmes de premier cycle, de troisième cycle, de recherche et de formation linguistique dans les universités les plus prestigieuses du pays.

Le coordinateur de la TIKA en Ouganda, Omer Aykon, le directeur de Turkish Airlines en Ouganda, Ali Ozdemir, le recteur de l'Université islamique en Ouganda, le professeur Ismail Simbwa Jagenda, et d'autres personnes ont assisté à l'événement.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp