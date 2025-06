Après une demi-douzaine de finales perdues en quatre décennies, l'Athletic Bilbao a pu soulever le trophée de la 24e Copa del Rey en battant Majorque 4-2 aux tirs au but samedi.

Le club du nord de l'Espagne était favorite à l'approche de la finale grâce à son attaque dynamique, mais elle a dû se battre contre la modeste équipe de Majorque pour faire plaisir à ses supporters qui l'attendaient depuis longtemps.

Le gardien de l'Athletic, Julen Agirrezabala, a arrêté un penalty de Manuel Morlanes, tandis que le Majorquin Nemanja Radonjic a raté le cadre.

Lire aussi

Le Real Madrid remporte la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone

Raul García, Iker Muniain, Mikel Vesga et Alejandro Berenguer - tous remplaçants - ont transformé leurs tirs au but en trompant le gardien de Majorque Dominik Greif.

La prolongation de la finale s'est terminée sur un score de 1-1 après que Dani Rodríguez a donné l'avantage à Majorque à la 21e minute et qu'Oihan Sancet, de l'Athletic, a égalisé à la 50e minute.

Muniain a reçu le trophée des mains du roi d'Espagne Felipe VI avant de le soulever pour que son équipe et ses supporters puissent le célébrer.

"C'est incroyable. Nos supporters nous ont toujours soutenus et maintenant il est temps d'en profiter", a déclaré l'attaquant de l'Athletic Nico Williams.

L'Athletic a gagné sa dernière Copa en 1984. Depuis, il a perdu six finales consécutives, y compris en 2020 et 2021. Pour gagner cette fois-ci, il a dû battre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid en quarts et en demi-finales.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp