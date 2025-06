Par Fatma Naib

Le monde n'avance pas assez vite pour aider le Soudan et ses enfants. Afin de sensibiliser le public à la situation critique du pays, Fatma Naib a rédigé une série de quatre articles sur son expérience du Soudan et de son peuple, en tant que journaliste, ancienne employée des Nations unies. Dans cette quatrième partie, elle parle du grand espoir du Soudan : ses jeunes et leur talent créatif. Elles Les trois premières parties sont disponibles en anglais sur le TRT World

Je souhaite dédier ma dernière lettre au Soudan à la jeunesse du pays et à tous les jeunes créatifs avec lesquels j'ai travaillé, y compris mon équipe. Les jeunes du Soudan sont le pouls du pays. Ils reflètent son humeur et sa direction.

J'ai été témoin de leur parcours depuis le début de la révolution qui a renversé en 2019 le régime d'Omar al Bashir, qui a passé 30 ans au pouvoir.

C'était une période pleine de turbulences et d'incertitudes, mais c'était aussi une période où une révolution créative s'est déclenchée. Les gens utilisaient l'art comme un moyen pacifique de s'exprimer et de raconter leur histoire. Beaucoup d'entre elles étaient des histoires de paix, d'amour, de justice, de solidarité et de responsabilité, aspirant à la madaneya ou à la madaneyao, c'est-à-dire à un gouvernement dirigé par des civils.

Le massacre et ses conséquences

Tous ces rêves ont été brisés le 3 juin 2019. Des personnes marquant la fin du mois sacré du Ramadan et se préparant à célébrer l'Aïd al Fitr ont été massacrées devant le siège du ministère de la défense, après avoir reçu l'ordre de se disperser et de mettre fin à leur sit-in.

Personne n'a jamais été tenu pour responsable de ces dizaines de morts. Tous mes amis et collègues ont été profondément affectés par ce massacre, directement et indirectement. Cette violence a été suivie d'une période de deuil et de traumatisme dont personne, je pense, ne s'est jamais remis.

Lentement, la vie a repris un cours normal avec la formation d'un gouvernement politique et d'un gouvernement de transition. Il y a eu une lueur d'espoir, mais elle a été de courte durée en raison de la prise du pouvoir par les militaires en octobre 2021. Pourtant, nous avons continué à travailler et à vivre.

Une équipe de rêve

Au milieu de tout cela, j'ai travaillé avec une équipe de l'UNICEF sur des projets créatifs visant à sensibiliser et à éduquer le public sur les questions relatives aux enfants.

Après des mois de recrutement, j'ai aidé à constituer une équipe de rêve composée de femmes soudanaises passionnées et d'une professionnelle des médias américaine, Aaliyah Madyun.

Chaque membre a apporté des compétences et des perspectives uniques, façonnant nos stratégies et enrichissant notre travail avec les enfants du Soudan. Grâce à l'expérience de Madyun et Mai El Shoush en matière de journalisme audiovisuel, à l'expérience de Reem Abbas en matière de journalisme, à l'expertise numérique d'Iman Mustafa et à l'attention portée par Hadeel Agab à l'engagement des jeunes, nous avons obtenu des résultats remarquables.

Travailler avec cette équipe exceptionnelle m'a poussé à devenir une meilleure dirigeante et un être humain plus compatissant. Cette époque a été marquée par des réalisations, des hauts et des bas, de la camaraderie et une passion commune pour faire la différence.

Lorsque la pandémie a frappé, l'équipe de rêve a lentement commencé à se dissoudre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Reem Abbas et moi-même, avant que je ne parte finalement en 2022, et Abbas en 2023.

Initiative de réalisation de films pour les enfants

Pendant mon séjour au Soudan, j'ai travaillé avec de nombreux jeunes talentueux, motivés et créatifs. L'un des projets les plus mémorables sur lequel nous avons travaillé est l'initiative de réalisation de films pour les enfants, fondée par le cinéaste Mosab Hassouna.

Sa vision était d'utiliser le cinéma pour soutenir les enfants et créer une nouvelle génération de jeunes cinéastes, en utilisant la narration comme une forme de guérison et de connexion.

L'initiative visait à responsabiliser les enfants en leur apprenant à raconter leurs propres histoires par le biais de projections de films et d'ateliers. Nous avons même créé un festival du film pour présenter le travail des enfants. Ce partenariat a été un franc succès et a permis de donner une voix aux enfants qui sont souvent marginalisés et ignorés au Soudan.

Pour mieux comprendre l'écosystème de l'industrie créative au Soudan, mon équipe s'est associée à de jeunes entreprises de médias. Cette collaboration a ouvert la voie à divers projets et forums, dont ceux présentés ci-dessous.

La musique, la poésie et les chansons font partie du tissu soudanais. C'est une langue qui parle au cœur des gens et un rythme qui bat dans leurs veines. Il était donc tout à fait naturel pour moi d'utiliser la musique comme un moyen de sensibiliser le grand public à la question des droits, et plus particulièrement des droits de l'enfant.

La musique et l'art pour promouvoir les droits de l'enfant

Dans le cadre d'une campagne de l'UNICEF au Soudan sur les droits de l'enfant, la chanson "Tamam" ("ok" ou "cool" en arabe) est née. En 2019, l'équipe dirigée par Idreesy Koum d'El Mastaba a travaillé avec Nada Juneid, 14 ans, sur une lettre de responsabilisation des filles adressée à la société. La chanson a été diffusée à la radio et a très bien marché.

Une deuxième chanson faisait partie d'une campagne de retour à l'école et utilisait "Hodana". Nous avons actualisé cette chanson soudanaise classique et bien connue d'Abdel Muneim Abu Sam avec de nouveaux messages tout en gardant la même mélodie et en travaillant avec l'artiste originale et ambassadrice nationale de l'UNICEF au Soudan, Maha Jaafar, une chanteuse, actrice et célèbre YouTubeur.

Cette vidéo était importante car elle marquait la réouverture des écoles après une longue période de fermeture due à la pandémie et à la révolution.

En 2018, lorsque la révolution a commencé, les universités ont été fermées pendant une longue période, obligeant les étudiants à reporter leurs études d'un an. Au moment de la réouverture, la pandémie de COVID-19 a frappé, ce qui a entraîné de nouvelles fermetures pour deux ou trois années supplémentaires.

Ceux qui le pouvaient ont décidé de partir poursuivre des études supérieures hors du Soudan, tandis que d'autres ont dû faire face à trois années de retard avant de pouvoir obtenir leur diplôme ou de passer à l'année supérieure.

Retour à l'école

Pour la vidéo Hodana, nous avons créé une deuxième version en langue des signes et l'avons transformée en un défi TikTok dirigé par Jaafer.

Cette production répondait aux critiques concernant le manque de représentation des enfants handicapés, en particulier de la part de la communauté sourde. Cette tendance TikTok a connu un grand succès, aidant les personnes qui l'ont regardée au Soudan et à l'étranger à apprendre la langue des signes, y compris ma fille Noor.

Enas Yousif, défenseur des jeunes sourds, a joué un rôle essentiel dans la vidéo sur la langue des signes. Son rêve était de créer une école où les enfants et les adultes pourraient apprendre la langue des signes afin de pouvoir s'adapter à son monde.

Elle a souvent parlé de l'isolement dans lequel se trouvent les enfants sourds au Soudan en raison du manque d'intégration dans le cadre de l'éducation formelle.

"À Port-Soudan, il n'y a qu'une seule école pour les sourds. L'école est éloignée de la communauté et les enfants doivent emprunter des routes peu sûres pour s'y rendre, ce qui les pousse à abandonner l'école", a déclaré Yousif lors d'un entretien avec la Fondation Malala en 2021.

J'ai le droit

En 2019, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant a fêté ses 30 ans. Nous avons donc lancé la campagne "J'ai le droit" afin de mettre en lumière les principaux principes du traité.

Nous nous sommes associés au talentueux directeur créatif et réalisateur Idreesy Koum. La campagne s'est poursuivie pendant quelques années, mettant en lumière les problèmes de protection des enfants les plus urgents au Soudan à l'époque, notamment la violence sexiste, l'éducation, la santé, la nutrition, les conflits, le climat, l'eau et l'assainissement.

Les vidéos ont été diffusées à un moment où des enfants ont été tués à la suite de manifestations pacifiques devant leur école. La vidéo a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes en raison de sa dernière phrase : "Je veux aller à l'école et en revenir".

Les projets sur lesquels j'ai travaillé avec Koum ont eu un impact important, ils étaient pleins d'émotions et arrivaient à point nommé. Il m'a présenté à un grand nombre de personnes extraordinaires de l'industrie créative. Ils ont travaillé avec cœur et cela s'est reflété dans le travail produit.

Une autre équipe de jeunes créatifs qui m'a profondément impressionnée et avec laquelle j'ai établi un partenariat durable est celle de Respect media, dirigée par Ahmed Ibrahim.

Les mutilations génitales féminines, c'est fini avec elle !

L'un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé avant de quitter le Soudan en 2022 était une exposition d'art sur les mutilations génitales féminines (MGF). Les mutilations génitales féminines sont un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit en tant que journaliste, notamment pour le film "The Cut", récompensé par un prix Peabody. C'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai travaillé avec l'équipe de protection de l'enfance pendant mon mandat aux Nations unies.

Bien qu'elle ait été interdite en juillet 2020, cette pratique traditionnelle néfaste persiste au Soudan. Selon les dernières données de 2022, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est de 86,6 % et elles sont largement pratiquées dans toutes les régions du Soudan.

Pour lutter contre ce problème, nous avons utilisé les arts comme moyen de communication avec nos partenaires et la communauté au sens large. On m'a présenté Safa Kazzam, une directrice créative.

Elle avait le sens du détail et j'ai apprécié de travailler avec elle et l'équipe sur divers projets et campagnes. L'un d'entre eux est l'exposition sur les mutilations génitales féminines intitulée "FGM, it ends with her", en collaboration avec Downtown Gallery à Khartoum, sous la direction de son fondateur Rahiem Shadad.

Nous avons travaillé avec des artistes lors d'une projection de mon film "The Cut", suivie d'une séance de questions-réponses et d'un atelier sur les MGF organisé par l'équipe de protection de l'enfance.

Ces ateliers ont donné lieu à la création de différentes œuvres d'art inspirées de l'atelier et du film, l'objectif étant de créer des œuvres d'art qui suscitent la réflexion et qui luttent contre les MGF au sein de la communauté. L'exposition était ouverte au public et j'ai été inspirée de voir des mères et des pères y assister avec leurs enfants.

Nous avons même créé un mur d'histoires où nous avons enregistré des témoignages de femmes ayant subi des mutilations génitales féminines. Les gens pouvaient mettre des écouteurs pour écouter chaque témoignage.

Enfants soldats

Travailler dans un pays en proie à des conflits, à des situations d'urgence et à un régime militaire m'a amenée à aborder de nombreux sujets sensibles, notamment à rencontrer des enfants pris dans des conflits armés, également connus sous le nom d'"enfants soldats".

Je me souviens d'une histoire sur laquelle mon équipe travaillait, celle d'un ancien enfant soldat qui, devenu adulte, souhaitait partager son histoire. Nous avons pensé que la meilleure façon de raconter cette histoire tristement banale était d'en faire une animation primée intitulée "Je m'appelle Younis, je suis un enfant, pas un soldat".

Pendant les conflits et les guerres, les enfants courent un risque élevé d'exploitation, d'abus et même de violence sexuelle. Les parties belligérantes exploitent ces enfants vulnérables pour toute une série de tâches allant au-delà du combat. Depuis que la guerre a éclaté en avril 2023, les Nations unies ont exprimé leur inquiétude quant au risque accru de recrutement et d'utilisation d'enfants par les forces armées et les groupes armés au Soudan.

La période que j'ai passée au Soudan a été turbulente et très difficile, mais elle a aussi été très gratifiante. J'ai travaillé avec une équipe dévouée, des amis et des jeunes inspirants.

Tout est perdu, mais pas pour toujours

Lorsque j'ai quitté le Soudan en 2022, la plupart des membres de mon équipe principale avaient déjà voyagé hors du pays pour occuper de nouvelles fonctions avant la guerre. Comme tous mes collègues et amis soudanais, ils ont tout perdu - maisons, membres de la famille et souvenirs - et la possibilité de rentrer chez eux.

De même, toutes les équipes créatives qui étaient avec nous pendant mon séjour au Soudan ont tout perdu. J'ai été témoin de leur travail acharné et de la construction de leurs entreprises et de leurs portefeuilles. Parfois, tout a été perdu en un jour.

Certains sont restés bloqués pendant des jours dans leur bureau parce qu'ils travaillaient tard, et lorsque les combats ont éclaté, personne n'était préparé et il était trop risqué de partir. Nombreux sont ceux qui ont emprunté la route dangereuse qui mène de la capitale à d'autres villes, laissant tout derrière eux.

Selon les Nations unies, près de 11 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées par les conflits au Soudan. Quelque neuf millions sont déplacées à l'intérieur du pays et 1,7 million ont fui vers les pays voisins. Chaque chiffre est associé à une personne pleine d'espoirs et de rêves.

Mes amis, collègues et voisins font partie des personnes qui ont été forcées de partir : Idreesy, Ahmed, Mosab, Rahiem, Safa, Reem, Snoopy, Samah. La liste est longue, trop longue. Tous ont dû repartir de zéro.

Dans ma dernière lettre, je tiens à dire "Merci Soudan" et "Je suis désolé que le monde t'abandonne."

Les plus chanceux ont pu se réfugier dans les pays voisins. Beaucoup n'ont pas pu, pour diverses raisons. Certains ne veulent tout simplement pas quitter leur pays et ceux qui l'ont quitté souhaitent la fin de la guerre pour pouvoir rentrer chez eux.

Beaucoup de mes amis ont des familles qui ont passé des décennies à travailler dur dans la diaspora pour se construire une maison au Soudan afin d'y passer leur retraite. Aujourd'hui, leurs maisons sont perdues. Des familles brisées, des rêves perdus.

Le Soudan était également un refuge pour les Éthiopiens, les Yéménites, les Syriens et les habitants de mon pays d'origine, l'Érythrée. Pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour diverses raisons, le Soudan est devenu leur maison et leur refuge. Mais ce refuge a disparu.

Pourtant, il y a encore de l'espoir et je crois que le peuple soudanais reviendra, se reconstruira et restera fort. Mais cela n'est possible que si la guerre prend fin.

Je serai toujours reconnaissante pour la chaleur, l'hospitalité et l'esprit créatif que j'ai rencontrés chez les jeunes créateurs soudanais. Vous avez laissé une marque durable dans mon cœur.

Dans ma dernière lettre, je voudrais dire "Merci Soudan" et "Je suis désolée que le monde t'abandonne."

L'auteur, Fatma Naib, est une journaliste lauréate du prix Peabody, aujourd'hui basée en Suède. Elle a travaillé pour Al Jazeera English et a été responsable de la communication de l'UNICEF au Soudan.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

