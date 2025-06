La Cour internationale de justice (CIJ) a entamé lundi les audiences sur l'affaire du Nicaragua contre l'Allemagne, accusant Berlin de faciliter le "génocide" à Gaza en fournissant un soutien politique et militaire à Israël.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Nicaragua, Carlos Jose Arguello Gomez, a déclaré que son pays demandait à la Cour d'ordonner à l'Allemagne de cesser de soutenir Israël dans sa guerre à Gaza.

"L'affaire dont nous sommes saisis concerne des événements d'une importance capitale qui affectent la vie et le bien-être de centaines de milliers de personnes, voire la destruction d'un peuple entier", a-t-il déclaré.

"De graves violations du droit international humanitaire et d'autres normes impératives du droit international, y compris le génocide, sont commises en Palestine", a-t-il souligné.

L'ambassadeur a souligné qu'en apportant un soutien politique et militaire à Israël, l'Allemagne viole la convention sur le génocide de 1948 et le droit international humanitaire.

"Le Nicaragua demande à la Cour d'ordonner à l'Allemagne de cesser de soutenir Israël dans sa campagne de destruction du peuple palestinien.

Le gouvernement allemand reste l'un des plus fervents partisans de l'offensive militaire israélienne à Gaza, malgré la pression croissante de l'opinion publique. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré à plusieurs reprises que l'Allemagne avait une responsabilité particulière à l'égard d'Israël en raison de son histoire nazie.

Berlin a approuvé des exportations d'armes vers Israël d'une valeur de 326,5 millions d'euros (354 millions de dollars) en 2023, dont la majorité a été approuvée après le 7 octobre 2023, soit dix fois plus qu'en 2022.

Lire aussi :

Début de l'audience de la CIJ dans l'affaire de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide

Israël mène une offensive militaire sur Gaza depuis l'attaque transfrontalière du 7 octobre menée par le Hamas, au cours de laquelle près de 1 200 Israéliens ont été tués.

Depuis, près de 33 200 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza et près de 75 000 ont été blessés, sans compter les destructions massives, les déplacements et les pénuries de produits de première nécessité.

Israël a également imposé un blocus paralysant à la bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp