La Turquie mettra en œuvre une série de mesures contre Israël qui tente de faire obstacle au soutien et à l'aide d'Ankara à la Palestine, a déclaré le directeur de la communication du pays, Fahrettin Altun.

De nombreuses activités menées au niveau national et international par notre Direction de la Communication, d'autres institutions et organisations témoignent de cette position, a déclaré Altun dans un post X lundi soir.

"Depuis le 7 octobre, la Turquie a dévoilé les mensonges d'Israël, essayant de capturer la vérité, et comment les organisations médiatiques internationales participent au chantage d'Israël."

Altun a déclaré que son pays défendait les revendications justes et légitimes des Palestiniens, en particulier au cours des 20 dernières années et particulièrement depuis le 7 octobre.

"La Turquie reconnaît l'existence d'un État palestinien souverain, indépendant et territorialement intégré, avec sa capitale à Jérusalem-Est, à l'intérieur des frontières de 1967, comme une condition indispensable et la défend fermement sur toutes les plateformes internationales", a-t-il déclaré.

Désinformation contre la Turquie

Ces derniers jours, la Turquie a été confrontée à des activités de désinformation, notamment en matière commerciale, de la part de certains milieux, visant à donner l'impression que la Turquie ne soutient pas la Palestine.

Altun a déclaré que le principal objectif de ceux qui sont perturbés par la position de la Turquie contre les massacres en cours en Palestine et à Gaza assiégée est de cibler son pays et son gouvernement.

"La réponse la plus appropriée à ces efforts, que personne ne saurait accepter avec équité et prudence, est la lutte acharnée de la Turquie pour la Palestine", a-t-il déclaré.

"Nous voulons rappeler une fois de plus à ceux qui ciblent la Turquie et à ceux qui, sciemment ou inconsciemment, servent cette campagne malveillante : depuis le 7 octobre, la Turquie a affiché la position la plus honorable et la plus efficace avec son État et son peuple contre le génocide israélien dans tous les domaines."

Aide humanitaire à Gaza

Altun a également souligné les efforts continus de la Turquie pour fournir une aide humanitaire à la population de Gaza, en difficulté depuis le début des attaques brutales d'Israël.

"Jusqu'à présent, la Turquie a livré environ 42 000 tonnes d'aide humanitaire à Gaza", a déclaré Altun.

Il a également souligné l'importance du travail de sa direction pour dénoncer la désinformation israélienne.

"Ceux qui recourent à toutes sortes de mensonges à travers tous les outils médiatiques conventionnels et nouveaux pour dénigrer la position de la Turquie devraient savoir que la Turquie est toujours aux côtés de ses frères et sœurs palestiniens et qu'elle continuera à les soutenir quelles que soient les circonstances."

