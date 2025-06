La Turquie a annoncé de vastes restrictions commerciales à l'encontre d'Israël, à titre de mesure punitive contre la guerre brutale menée par Tel-Aviv contre la Palestine, qui a fait plus de 33 000 morts en un peu plus de six mois.

Le ministère turc du commerce a déclaré mardi que ces restrictions resteraient en vigueur jusqu'à ce que l'État d'Israël mette en œuvre un cessez-le-feu et permette un "flux suffisant et ininterrompu" d'aide humanitaire à l'enclave palestinienne dévastée de Gaza.

"Cette décision restera en vigueur jusqu'à ce qu'Israël déclare immédiatement un cessez-le-feu et autorise un flux suffisant et ininterrompu d'aide humanitaire à Gaza", a déclaré le ministère dans un communiqué.

"Israël continue de violer le droit international de manière flagrante et ignore les nombreux appels de la communauté internationale en faveur d'un cessez-le-feu et d'une aide humanitaire ininterrompue", a déclaré le ministère.

Il a ajouté que les résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ainsi que les décisions d'injonction provisoire rendues le 26 janvier et le 28 mars par la Cour internationale de justice de La Haye pour violation présumée de la Convention sur le génocide de 1948, "obligeaient Israël à parvenir à un cessez-le-feu".

Tel-Aviv doit, "en pleine coopération avec l'ONU, permettre la fourniture ininterrompue de toute l'assistance humanitaire de base aux Palestiniens de Gaza, y compris les fournitures médicales et les services de santé dont ils ont besoin", a ajouté le Conseil des droits de l'homme.

Le mépris d'Israël pour le droit international

Les biens soumis à restriction comprennent plusieurs types de produits en aluminium et en acier, de la peinture, des câbles électriques, des matériaux de construction, du carburant et d'autres matériaux.

La Turquie est l'un des détracteurs les plus virulents d'Israël depuis le lancement, le 7 octobre, de la campagne militaire qui a dévasté Gaza et provoqué l'une des plus graves crises humanitaires que le monde ait connues ces derniers temps.

Le ministère a également déclaré que la Turquie "n'a pas autorisé la vente à Israël de produits ou de services pouvant être utilisés à des fins militaires" depuis longtemps.

"En tant qu'État et peuple de la République de Turquie, nous continuerons à soutenir la Palestine et son peuple, comme nous l'avons fait jusqu'à présent."

Depuis, une grande partie des infrastructures de Gaza a été détruite et 1,9 million de ses habitants ont été déplacés de force, ce qui les expose à des risques de maladie et de famine.

"Malgré le mépris d'Israël pour le droit international et les nombreux appels au cessez-le-feu et à l'aide humanitaire, la Turquie est restée ferme dans son soutien au peuple palestinien", ajoute le communiqué.

Limiter l'exportation de 54 groupes de produits

Annonçant que la Turquie avait décidé de restreindre ses exportations vers Israël, en ciblant des catégories de produits spécifiques, elle a précisé que cette décision entrerait en vigueur le 9 avril 2024 et resterait en place jusqu'à ce qu'Israël accepte un cessez-le-feu immédiat et permette une aide humanitaire ininterrompue à l'enclave palestinienne assiégée.

Parmi les groupes de produits soumis à des restrictions à l'exportation à compter du 9 avril figurent les profilés et fils en aluminium, les profilés, barres et fils en cuivre, les tuyaux et raccords en acier, le ciment, tous les matériaux de construction en fer et en acier, les câbles et panneaux électriques, les câbles à fibres optiques et les conducteurs électriques, les huiles hydrauliques, les composés chimiques et les engrais, la céramique, le marbre et les briques.

La déclaration souligne que toutes les décisions sont conformes au droit international et visent à tenir Israël pour responsable de ses obligations en vertu du droit humanitaire international.

Les assauts continus d'Israël à Gaza

Depuis le 7 octobre, l'assaut incessant d'Israël sur la bande de Gaza assiégée a coûté la vie à plus de 33 000 Palestiniens et fait des centaines de milliers de blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants.

La situation humanitaire dans la région a atteint des niveaux sans précédent, Gaza étant confrontée à de graves pénuries de fournitures essentielles, notamment de nourriture et d'aide médicale, en raison du blocus israélien.

La Turquie a fourni une aide humanitaire substantielle à Gaza depuis le début des attaques israéliennes, notamment de la nourriture, des fournitures médicales et l'évacuation de milliers de patients.

