Par Charles Mgbolu

Comme un cauchemar qui ne s'estompe jamais, Yakubu Alomsom se réveille chaque matin avec la terrible pensée de ne pas savoir ce qui est arrivé à sa sœur et à ses deux nièces.

Tout ce qui lui reste, ce sont les souvenirs douloureux du prélude à la nuit la plus sombre de leur vie - et de celle de dizaines d'autres familles déchirées par les événements du 14 avril 2014.

Alomsom entend le bruit des tirs d'AK-47 résonner à ses oreilles comme si c'était hier. Il s'imagine en train de faire les cent pas dans sa chambre, entre deux appels à l'aide frénétiques à tous ceux qu'il connaît à Abuja, la capitale du Nigéria.

Il y a exactement dix ans, à Chibok, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, des centaines de maraudeurs armés de l'organisation terroriste Boko Haram ont pris d'assaut l'internat d'une école secondaire pour filles et ont déclenché un règne de terreur qui hante le pays encore aujourd'hui.

Les autorités scolaires étaient conscientes de la détérioration de l'ordre public dans la région et avaient fermé le campus pendant quatre semaines avant l'attaque.

Cette fermeture coïncidait avec l'examen final du certificat de fin d'études secondaires pour les élèves de plusieurs écoles des villages environnants.

Les élèves s'étaient vu promettre une sécurité adéquate, mais les insurgés en maraude ont écrasé une escouade militaire stationnée dans la ville avant de prendre l'école d'assaut.

Alomsom, qui est malvoyant, se trouvait à Chibok la nuit où les militants de Boko Haram ont fait irruption dans l'école et ont emmené de force 276 jeunes filles, dont sa sœur et ses deux nièces.

Alors que les camions transportant les otages roulaient dans l'obscurité et disparaissaient dans les forêts, 57 des écolières ont pris la décision radicale de s'échapper.

"J'ai dit à mon ami que j'allais sauter. J'ai pensé qu'il valait mieux mourir et que mes parents trouvent mon corps et m'enterrent plutôt que d'être retenue en otage par les terroristes", a déclaré Saa (nom fictif), l'une des survivantes, au Sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie en 2015.

Le siège, qui a duré environ cinq heures, est devenu le visage de l'escalade de la crise sécuritaire au Nigéria.

Les années suivantes, le hashtag #BringBackOurGirls s'est répandu en ligne et hors ligne, et des marches de protestation ont été organisées à l'intérieur et à l'extérieur du Nigéria.

À l'occasion du dixième anniversaire de l'attaque, les parents et les proches des victimes toujours en captivité décrivent un sentiment d'impuissance et de désespoir total.

"Nous sommes frustrés, nous sommes impuissants et nous vivons dans la douleur", explique à TRT Afrika Alomsom, aujourd'hui porte-parole des parents des jeunes filles disparues.

Dans les années qui ont suivi l'enlèvement de masse, une centaine d'autres otages ont été libérés après avoir fui leurs ravisseurs, avoir été secourus par l'armée ou avoir fait l'objet d'un échange de prisonniers entre le gouvernement nigérian et les militants.

Mais Alomsom et 90 autres familles ne savent toujours pas où se trouvent leurs proches.

"La douleur ne disparaît pas. Elle nous ronge. Une trentaine de parents de notre association sont morts, sans savoir ce qu'il est advenu de leurs filles", déclare-t-il. Une horreur récurrente Boko Haram est l'un des groupes terroristes les plus dangereux opérant dans le bassin du Sahel et du lac Tchad.

Les enlèvements massifs d'écolières par le groupe, qui semblaient être une aberration il y a dix ans, sont désormais une horreur récurrente détournée par d'autres groupes armés non étatiques, principalement des gangs cherchant à obtenir des rançons.

Depuis 2014, plus de 1 400 élèves auraient été enlevés pour obtenir une rançon par des bandes armées ciblant les écoles.

L'enlèvement de masse le plus récent a eu lieu le 7 mars de cette année, lorsque des hommes armés à moto ont enlevé 287 élèves d'une école secondaire publique à Kuriga, dans l'État de Kaduna.

Alors, qu'est-ce qui alimente la croissance des groupes armés ?

"Nous devrions nous pencher sur les moteurs économiques du terrorisme. Nous devons nous pencher sur les causes profondes de la radicalisation et sur les raisons pour lesquelles ces groupes continuent de se développer", explique à TRT Afrika Mubarak Aliyu, analyste des risques politiques et sécuritaires.

Kabir Adamu, un autre analyste de la sécurité, partage ce point de vue. "Ce à quoi nous avons affaire n'est pas seulement idéologique ; il s'agit d'une criminalité motivée par des incitations économiques. Le gouvernement doit apprendre à s'adapter et à utiliser des approches différentes lorsqu'il s'agit de relever les défis sécuritaires découlant de l'extrémisme religieux et de la criminalité pure et simple."

Politique et pragmatisme

Depuis l'attaque de l'école de Chibok, le gouvernement nigérian a mis en place trois politiques importantes pour tenter d'endiguer le problème : le Plan national pour des écoles sûres, la Déclaration pour des écoles sûres et la Politique nationale pour la sûreté, la sécurité et des écoles sans violence.

Cependant, les experts ne comprennent pas pourquoi ces politiques, dont certaines ont une forte connotation internationale et même occidentale, ne parviennent pas à mettre un terme à la série d'attaques.

Selon M. Aliyu, les réponses ne sont pas loin. "Nous devons nous attaquer aux problèmes économiques qui rendent les gens favorables aux groupes terroristes armés comme Boko Haram. Si nous parvenons à sortir les gens de la pauvreté, nous réduirons l'influence des bandits et des terroristes dans les régions où ils opèrent", explique-t-il.

Une autre préoccupation est que la peur de la stigmatisation sociale pourrait empêcher certaines des filles enlevées par Boko Haram de rentrer chez elles.

Pogu Bitrus, président de l'Association pour le développement de Chibok, a été cité par l'Associated Press en 2016, déclarant que plus de 100 filles - toutes aujourd'hui adultes - semblaient ne pas vouloir rentrer chez elles, soit parce qu'elles avaient été radicalisées, soit parce qu'elles craignaient d'être mises au ban de la société.

"Nous préférerions qu'elles soient retirées de la communauté et du pays, car la stigmatisation les affectera pour le reste de leur vie", a déclaré M. Bitrus.

L'analyste de sécurité Adamu, qui a eu des contacts personnels avec certaines des filles de Chibok qui ont été secourues, affirme que certaines d'entre elles reviendraient volontiers si certaines conditions étaient remplies.

"Cela ne nécessiterait qu'un processus de réhabilitation. Leur état d'esprit a déjà changé et la notion de normalité n'existe probablement plus. Ils auront donc besoin d'un soutien psychosocial. Il faut également que la société soit prête à les accepter", explique-t-il à TRT Afrika.

Le risque de décès est élevé, certaines filles étant déjà présumées mortes en raison des mauvaises conditions de vie dans la forêt, comme l'ont raconté les victimes secourues.

D'autres vivent encore avec leur famille dans des enclaves terroristes qui sont constamment le théâtre d'offensives féroces de la part de l'armée nigériane, ce qui accroît le risque de décès. Néanmoins, les familles qui les attendent n'ont pas perdu espoir.

"Nous refusons d'accepter qu'ils soient perdus à jamais. Elles seront peut-être parties pendant dix ans, mais nous ne baissons pas les bras. Nous nous sommes préparés à voir nos filles vivantes ou mortes. Cela nous aidera à tourner la page", déclare Alomsom.

