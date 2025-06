La Turquie a montré son soutien à la Palestine, qui souffre de l'oppression israélienne, en envoyant à sa population plus de 45.000 tonnes d'aide humanitaire, a déclaré, ce mardi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans un message vidéo.

"La Turquie a montré que nous étions aux côtés du peuple palestinien en ces temps difficiles avec le matériel d'aide que nous avons envoyé dans la région, dépassant 45.000 tonnes au total", a-t-il dit.

“Nous continuerons à soutenir nos frères et sœurs palestiniens jusqu’à ce que l’effusion de sang à Gaza cesse et qu’ils vivent dans une Palestine libre, avec Jérusalem-Est pour capitale, sur la base des frontières de 1967”, a ajouté le président turc.

Erdogan a également fustigé Israël pour son agression contre la bande de Gaza, qui est sous blocus israélien illégal depuis maintenant 17 ans et des mois d’attaques israéliennes incessantes, tuant des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

“Depuis le 7 octobre, Gaza est une plaie ouverte non seulement dans nos cœurs, mais dans la conscience de toute l’humanité. Nous avons été confrontés à des scènes de brutalité au cours desquelles des hôpitaux, des écoles, des églises et des mosquées, qui ne devraient pas être ciblées même en temps de guerre, ont été délibérément bombardés“, a dénoncé le président turc.

Rappelant que plus de 33.000 Palestiniens ont été tués jusqu’à présent par Israël et que plus de 75.000 ont été blessés lors des attaques israéliennes, Erdogan a également invoqué la miséricorde d’Allah pour ceux qui ont perdu la vie et un prompt rétablissement aux blessés.

La guerre israélienne, qui en est maintenant à son sixième mois, a poussé 85% de la population de Gaza au déplacement interne en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a rendu en janvier un arrêt provisoire ordonnant à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.

