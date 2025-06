La Turquie a apporté un démenti catégorique aux allégations selon lesquelles elle fournirait du carburant à l’armée israélienne, précisant qu’il s’agit de kérosène acheté pour les avions de passagers israéliens dans les aéroports du territoire turc et qu'il n'a aucun lien avec les avions militaires israéliens.

"Le carburant en question n'est pas du carburant envoyé à Israël, mais du kérosène acheté pour les avions civils israéliens dans les aéroports situés sur le territoire turc. Tous les avions qui reçoivent du carburant sont des avions de passagers”, a déclaré mardi sur X le Centre de lutte contre la désinformation de la Direction de communication, qualifiant ces affirmations de "fausses".

Il a souligné que les données de l'Autorité de régulation du marché de l'énergie de Turquie confirment également que les ventes de carburéacteur n'ont aucun lien avec les avions militaires israéliens.

Restrictions commerciales avec Israël

La Turquie a récemment annoncé des restrictions commerciales à l'égard d'Israël, à titre de mesure punitive, à la lumière de la guerre brutale menée par Tel-Aviv contre la Palestine, et qui a fait plus de 33.200 morts en un peu plus de six mois.

Le ministère turc du Commerce a annoncé mardi que les restrictions resteraient en place jusqu'à ce que Tel-Aviv mette en œuvre un cessez-le-feu et permette "un flux suffisant et ininterrompu" d'aide humanitaire à l'enclave palestinienne dévastée de Gaza.

Les produits faisant l'objet de restrictions couvrent 54 groupes de produits, dont plusieurs types de produits en aluminium et en acier, de la peinture, des câbles électriques, des matériaux de construction, du carburant et d'autres matériaux.

Le ministère turc du Commerce a également indiqué que la Turquie "n'autorise plus depuis longtemps la vente à Israël d'aucun produit ou service susceptible d'être utilisé à des fins militaires".

