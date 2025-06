Par Hamzah Rifaat

En 1994, "c'est la communauté internationale qui nous a tous laissé tomber, par mépris ou par lâcheté".

C'est en ces termes que le président rwandais Paul Kagame s'est adressé aux dignitaires et aux dirigeants du monde entier à Kigali pour commémorer le 30e anniversaire du génocide rwandais ce mois-ci.

Le discours de M. Kagame a souligné les lacunes des nations du monde face à l'un des chapitres les plus brutaux de l'histoire de l'humanité, où les crimes contre l'humanité perpétrés au Rwanda ont fait près de 800 000 morts.

Ces massacres et la récente commémoration au Mémorial du génocide de Kigali nous rappellent brutalement que de tels chapitres ne devraient jamais se répéter.

Pour y parvenir, il est nécessaire de s'attaquer aux causes profondes du génocide, qui sont enracinées dans la haine ethnique, la division et l'intolérance.

Il y a 30 ans

En 1994, le génocide trouve son origine dans la guerre civile rwandaise, fruit des tensions ethniques entre la population majoritaire hutue et la minorité tutsie, dues à des décennies de division sur le contrôle politique et la formation des gouvernements.

En 1962, la monarchie tutsi a été remplacée par une république hutu. Alors qu'ils étaient exilés en Ouganda, les Tutsis mécontents ont formé le Front patriotique rwandais (FPR) et ont envahi le nord du Rwanda en 1990.

Quatre ans plus tard, le FPR a été accusé d'avoir assassiné le président hutu Juvénal Habyarimana en 1994, bien que la cause exacte de l'accident de son avion n'ait jamais été déterminée.

La mort de Habyarimana a déclenché le massacre généralisé des citoyens tutsis, des Hutus modérés et des dirigeants politiques par les soldats, les milices et la police hutus. Quelque 800 000 personnes ont été massacrées et près de 250 000 à 500 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles.

Pour marquer le 30e anniversaire des massacres, le Rwanda a organisé une période de deuil d'une semaine. Parmi les dirigeants internationaux présents en solidarité avec Kigali figurait l'ancien président américain Bill Clinton, qui a admis que le génocide était le plus grand échec de son administration.

L'ampleur des morts, des déplacements, des destructions et de l'épuration ethnique au Rwanda explique pourquoi les efforts visant à prévenir les idéologies génocidaires ne devraient jamais échapper à la conscience publique et devraient rester ancrés dans les discours académiques et politiques.

Pour éviter des échecs similaires, il est également important que la communauté internationale s'attaque aux facteurs favorables et aux causes profondes qui sous-tendent ces idéologies.

Comprendre le génocide

La convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide définit le génocide comme "cinq actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, religieux, ethnique ou racial".

Ces actes comprennent le meurtre de membres d'un certain groupe, des traumatismes psychologiques, l'imposition de conditions de vie visant à détruire le groupe, l'empêchement des naissances et le transfert forcé d'enfants hors du groupe ethnique.

Aujourd'hui, les musulmans du Myanmar, également connus sous le nom de Rohingya, semblent être confrontés à un cas d'école de génocide. Jusqu'à présent, au moins 25 000 personnes ont été tuées dans les violences, ce qui a incité la Gambie à saisir la Cour internationale de justice en 2022.

Les bombardements incessants d'Israël sur la population palestinienne minoritaire, assiégée et meurtrie de Gaza pourraient également constituer un génocide, selon le rapporteur spécial des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese.

Pour en revenir au génocide rwandais, la communauté internationale a beaucoup à apprendre pour éviter de nouvelles souffrances au Myanmar, en Palestine et dans d'autres pays.

S'en prendre aux minorités

Le Rwanda, par exemple, est un exemple classique d'ethnies prises pour cible par une population majoritaire dans un but étroit.

Cela a été rendu possible par l'absence de responsabilité pour les préjugés et le sectarisme qui s'envenimaient dans la société et contribuaient aux tensions communautaires et à la violence éventuelle.

Il convient de noter que la guerre de propagande a été un outil largement utilisé par le gouvernement hutu pour justifier le massacre de la population tutsie et de ses sympathisants.

Si les discours de haine parrainés par l'État sont rares à l'époque contemporaine, la propagande contre les minorités ethniques et religieuses, en tant que facteur favorable, existe au niveau de la société dans certains pays.

Par exemple, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi en Inde a vu une moyenne de près de deux discours de haine anti-musulmans par jour en 2023, selon un rapport récent du India Hate Lab, basé à Washington DC.

Il ajoute qu'environ 68 % d'entre eux ont eu lieu dans les seuls États dirigés par le Bharatiya Janata Party.

Le gouvernement du BJP n'approuve pas le génocide contre la population musulmane minoritaire de l'Inde, comme ce fut le cas pour les Hutus contre les Tutsis au Rwanda.

Mais la tendance alarmante des discours de haine se produit sous la surveillance d'un premier ministre qui a été considéré comme complice des émeutes du Gujarat de 2002, au cours desquelles au moins 1 000 personnes, pour la plupart musulmanes, ont été tuées. Les trois jours de violence ont été décrits par Genocide Watch comme un pogrom.

Manque de volonté politique

L'apathie de la communauté internationale est un autre facteur déterminant dans la réalisation d'un génocide, comme ce fut le cas en 1994. Plutôt que de se détourner de la violence, les États doivent s'unir pour faire pression sur les gouvernements complices de crimes contre l'humanité.

Ce devoir n'est pas seulement moral. Le fait de ne pas s'attaquer aux facteurs qui favorisent les génocides, tels que la haine et les divisions, viole également les principes fondamentaux de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, adoptée à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cas du Rwanda, l'Union africaine ne peut se dédouaner de son inaction, pas plus que les alliés français qui n'ont pas été en mesure d'arrêter les massacres en raison de ce que le président Emmanuel Macron a appelé un manque de volonté politique.

La vérité est que la communauté internationale porte l'entière responsabilité de ne pas avoir empêché le ciblage systématique d'une population ethnique qui subit de plein fouet les répressions de l'État.

Le dernier élément commun utilisé pour faciliter le génocide est le fait que les groupes dominants s'efforcent d'obscurcir et de nier leurs stratégies de ciblage des groupes ethniques minoritaires, comme l'a fait le régime du Premier ministre Benjamin Netanyahu en Palestine.

Grâce à des discours de haine, des récits péjoratifs et des discours alarmistes, les Palestiniens ont été déshumanisés aux yeux de nombreux membres de la communauté internationale - et ne méritent donc pas d'être sauvés.

Le fait qu'un génocide ait lieu à Gaza après le génocide rwandais de 1994 est un autre exemple du fait que le monde n'a pas tiré les leçons de l'histoire. La communauté internationale doit s'attaquer aux facteurs favorables tels que la domination de la majorité, la perpétuation de la haine, la discrimination ethnique, la dégradation des communautés et l'exclusion sociale.

Le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux victimes du génocide rwandais est de dénoncer l'agression des États, d'imposer des sanctions à des pays tels qu'Israël et de construire des sociétés plus tolérantes, plus inclusives et plus cohésives dans le monde entier.

L'auteur, Hamzah Rifaat, est diplômé en études sur la paix et les conflits à Islamabad, au Pakistan, et en affaires internationales et diplomatie professionnelle à l'Institut de formation diplomatique Bandaranaike de Colombo, au Sri Lanka. Hamzah a également été South Asian Voices Visiting Fellow au Stimson Center à Washington, DC en 2016.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

