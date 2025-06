Les musulmans d'Afrique et du monde entier célèbrent l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan.

La fête est célébrée par des réunions de famille, des vêtements neufs et des friandises.Les fidèles se sont joints aux prières communes, épaule contre épaule, sur les terrains vagues, dans les rues et à l'intérieur des mosquées.

Au Tchad, les soldats sont descendus de leurs véhicules et ont déposé leurs armes pour se joindre aux fidèles lors des prières du matin.

Dans la capitale du Kenya, Nairobi, ce groupe de fidèles s'est entassé sur un terrain découvert dans le quartier de Ngara pour des prières communes.

Dans le village d'Abu Sir, à Gizeh, en Égypte, les gens ont accroché des ballons aux couleurs des drapeaux palestiniens et se sont rassemblés dans leur ombre pour prier et souhaiter la paix aux Palestiniens.

"Joyeux Aïd, j'espère que les jours à venir seront agréables. Que Dieu soutienne nos frères en Palestine et les protège. Et, si Dieu le veut, qu'il leur accorde une fête de l'Aïd qui leur apportera joie, paix et bénédictions". a déclaré Abdullah Mohamed.

