Par Mazhun Idris

Dans les moments les plus calmes du mois sacré du Ramadan, les fidèles réfléchissent invariablement à la transformation intérieure provoquée par le jeûne et les prières.

L'Aïd al-Fitr, le premier jour de Shawwal, le mois lunaire qui suit le cycle sacré du Ramadan dans le calendrier islamique, est une célébration de ce triomphe spirituel.

La récitation du Coran, l'adhésion rituelle à l'esprit de l'iftar (rupture du jeûne après le coucher du soleil) et du sahoor (repas avant l'aube), les simples actes de bonté, tout ce qui est associé au Ramadan est un pèlerinage intérieur.

Aujourd'hui, à la première vue du croissant de lune, il est temps d'entreprendre un nouveau voyage. Les musulmans se tiennent à nouveau côte à côte, les mains levées en signe de supplication. Ils demandent le pardon, des conseils et des bénédictions. Et ils se réjouissent. Comme une symphonie atteignant son crescendo, l'Aïd al-fitr est arrivé.

Un cycle propre à chaque région

Bien que l'Aïd commence le matin suivant le dernier jour du Ramadan, le calendrier peut varier occasionnellement en fonction des calculs régionaux.

Cette année, pour les pays qui ont jeûné 29 jours, comme le Niger en Afrique de l'Ouest, l'Aïd a eu lieu le 9 avril. Pour la plupart des autres pays, le ramadan a complété un cycle complet de 30 jours, culminant avec l'Aïd le 10 avril.

L'étymologie du mot "Aïd" remonte à l'arabe, où il signifie notamment "fête saisonnière" ou "festival", à partir de la racine "répéter" ou "revenir".

Parmi les deux plus grandes fêtes islamiques annuelles, l'Aïd al-Fitr a lieu au cours du dixième mois du calendrier islamique.

Le cheikh Abdullahi Abatee Abdulsalami, imam en chef adjoint de la mosquée de l'université d'Uyo, dans l'État d'Akwa Ibom, dans le sud du Nigeria, qualifie l'Aïd al-Fitr de dénouement heureux d'un voyage spirituel essentiel pour tous.

"Les musulmans célèbrent l'accomplissement d'une obligation divine, le jeûne d'un mois, pilier de leur foi. L'adieu au mois sacré d'abstention, de nourriture et de plaisir, de l'aube au coucher du soleil, appelle une fête pour se réjouir de cet accomplissement spirituel", explique-t-il à TRT Afrika.

Le jour de l'Aïd, les musulmans, vêtus de leurs plus beaux habits de fête, se rendent à la mosquée ou au lieu de prière pour faire une prière en congrégation tôt le matin, dirigée par l'imam de la communauté.

Ensuite, les festivités comprennent généralement des visites familiales, des rassemblements communautaires et des achats, en fonction des pratiques culturelles et du temps qu'il fait dans les différentes régions du monde.

Tempéré par les difficultés

Tous n'ont pas la chance de pouvoir faire tout ce qu'ils voudraient pour leur famille en ce jour de fête. Mais Nezeef Ahmed, un habitant d'Abuja, la capitale du Nigeria, estime que c'est l'esprit de cette fête annuelle qui compte le plus.

"Cette année, l'Aïd coïncide avec une période de difficultés économiques pour beaucoup d'entre nous. Mais comme d'habitude, nous remercions Dieu pour tout", explique-t-il à TRT Afrika.

"Nous faisons la fête malgré tous les défis. Après avoir emmené mes deux enfants au lieu de prière de l'Aïd le matin, je rentre à la maison pour préparer la nourriture pour les invités de l'Aïd que j'attends. Les gens feront la fête, joueront et riront malgré les difficultés."

Mais l'Aïd est plus qu'une simple satiété après une période d'abstinence. Alors que les tables grincent sous le poids des délices et que les rires résonnent dans les maisons, la charité est inscrite dans la célébration.

"L'esprit de don et de partage incarne le festival. Plus on partage, plus la joie est grande.", explique Sheikh Abdulsalami.

De nombreuses familles se rendent dans leur ville natale ou dans leur pays d'origine pour célébrer la fête avec leur famille et leurs proches, dans une sorte de retour aux sources.Comme tout ce qui est lié à la culture et à la foi, l'Aïd al-Fitr reste une confluence de tout ce que la tradition a de plus pur.

Aïd Mubarak !

