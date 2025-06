Energean, société cotée à Londres, a conclu un accord avec Chariot Energy en vue d'acquérir une participation et de prendre en charge l'exploitation de la découverte de gaz d'Anchois, la seule découverte commerciale d'hydrocarbures faite au large du Maroc.

Cet accord relance les projets de développement d'Anchois avec un raccordement sous-marin à une usine de traitement à terre dont les partenaires doivent forer et tester un puits d'évaluation essentiel.

Cette campagne comprendra un test vital de la tige de forage sur les principaux réservoirs de gaz et ciblera les zones prospectives non forées, dans le but d'augmenter les réserves de la découverte à environ un trillion de pieds cubes.

"Nous sommes très heureux d'avoir reçu l'approbation formelle des autorités marocaines pour la transaction, pour qu'Energean soit officiellement notre partenaire sur les licences Lixus et Rissana et pour que le contrat de l'appareil de forage soit signé pour le Stena Forth", a déclaré Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.

M. Pouroulis affirme que son équipe travaille en étroite collaboration sur la planification des puits afin d’accélérer le démarrage de cette campagne 2024.

Cette acquisition de l'exploitation par Energean fait suite à l'obtention de toutes les autorisations nécessaires par les autorités marocaines et l’accord prévoit qu'Energean verse 10 millions de dollars à Chariot pour l'acquisition de deux licences.

Energean détient désormais une participation de 45 % dans la licence Lixus, qui contient Anchois, Chariot conservant 30 % et l'entreprise publique ONHYM les 25 % restants

Cet accord devrait accroître de manière significative la production nationale de gaz du Maroc, et permettre éventuellement l'exportation de tout excédent d'approvisionnement et devrait également contribuer à la sécurité énergétique du Maroc et à la réduction à long terme de sa dépendance à l'égard du charbon.

