Le naufrage d'une embarcation tentant la traversée de la Méditerranée a fait 8 morts, dont une enfant.

Les garde-côtes italiens sont intervenus et ont réussi à embarquer plusieurs migrants à bord de leurs patrouilleurs, selon l'agence de presse italienne ANSA.

Les garde-côtes, qui ont secouru 23 personnes, ont déclaré que l'embarcation de migrants avait chaviré à environ 55 kilomètres au sud-est de l'île de Lampedusa, dans les eaux internationales.

Des rescapés ont déclaré que d'autres migrants ont disparus en mer lorsque l'embarcation a fait naufrage, mais leur nombre demeure inconnu pour l'heure.

Parmi les 8 personnes décédées, certaines ont perdu la vie suite à une hypothermie.

Filippo Mannino, le maire de Lampedusa, a déclaré qu'une autre tragédie en mer avait secoué leur île, en allusion au naufrage.

"Depuis peu, 8 corps, dont celui d'une petite fille, ont été repêchés (...) Les conditions en mer sont terribles et les trafiquants d'êtres humains continuent d'envoyer ces pauvres gens désespérés sur de petits bateaux qui ne peuvent même pas se maintenir à flot. C'est toujours la même histoire. Beaucoup paient pour mourir en mer", a déploré Mannino.

Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 385 migrants ont disparu en Méditerranée centrale, depuis le début de cette année jusqu'au 8 avril dernier.

Selon le ministère italien de l’Intérieur, le nombre de migrants irréguliers arrivés dans le pays par la mer entre le 1er janvier et le 10 avril 2024 s’élève à 15 774 individus, contre 31 128 migrants enregistrés au cours de la même période de l’année dernière.

Le flux migratoire et les accidents de navigation se poursuivent en Méditerranée centrale, l’une des routes de la migration irrégulière les plus couramment utilisées entre l’Afrique et l’Europe.

