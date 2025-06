La Cheffe de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), Mme Bintou Keita et l'ambassadeur de Chine, SEM Zhao Bin, ont participé à cette cérémonie d’hommage mardi au camp du contingent chinois d'ingénierie, à la périphérie de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.

Cette cérémonie d’hommage a été organisée pour saluer leur contribution à la consolidation de la paix et de la sécurité dans la province du Sud-Kivu où ils étaient déployés depuis 2003.

Au cours de la cérémonie, Mme Keita a souligné l'engagement de la MONUSCO à collaborer avec les autorités congolaises dans l'exécution du plan de désengagement, garantissant un retrait ordonné, responsable et durable de la mission de la RDC.

"Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la République populaire de Chine pour ses casques bleus déployés au Sud-Kivu, qui se sont distingués par leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur discipline afin de relever un certain nombre de défis dans des conditions parfois très difficiles. Ils ont considérablement contribué à la paix et à la sécurité en RDC", a déclaré Mme Bintou Keita, cheffe de la MONUSCO.

Leur départ marque une étape importante dans le désengagement de la MONUSCO de la RDC, initié début janvier 2024.

Il faut noter que le contingent chinois a contribué à renforcer l'infrastructure de la province grâce à une série de projets, dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1 800 kilomètres de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports.

"Le désengagement de la MONUSCO de la province du Sud-Kivu ne signifie pas le départ des Nations Unies de la RDC. Il représente plutôt une reconfiguration de la présence des Nations Unies pour continuer à soutenir le peuple et le gouvernement de la RDC", martelé Mme Keita.

Pour rappel, la Mission Onusienne en RDC compte plus de 12 mille casques bleus déployés dans trois provinces de l’est dont le Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri.

"Après le départ de la MONUSCO, les agences, fonds et programmes des Nations Unies poursuivront leur soutien conformément à leurs mandats, tandis que le gouvernement congolais assumera la responsabilité de la protection et de la sécurité des civils", a conclu Mme Keita.

