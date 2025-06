Les raisons des affrontements, qui n'ont pas fait de victimes et ont duré environ une heure, sont pour le moment inconnues, les autorités n'ayant pas donné d'explications.

Des échanges de tirs notamment à l'arme lourde ont éclaté tard jeudi entre des membres de la "police judiciaire" rattachée à la Force al-Radaa (dis suasion) -- qui contrôle l'est de Tripoli --, et ceux de l'Autorité de soutien à la stabilité (SSA), groupe basé dans le quartier populaire d'Abou Slim.

Selon des médias locaux, ces affrontements ont fait suite à l'interpellation à un barrage de la "police judiciaire" d'un membre de la SSA, qui, à son tour, a arrêté des membres de Radaa.

Des déflagrations ont été entendues dans tout Tripoli, suivies de tirs de mitrailleuse dans des secteurs très fréquentés au deuxième jour des festivités clôturant le ramadan.

Lire aussi :

Libye: 7 pays pônent une "feuille de route claire" pour les élections

Des familles accompagnées d'enfants ont dû fuir parcs et cafés dans l'est et le sud de Tripoli, notamment la route de l'aéroport, Triq al-Sikka, en plein coeur de Tripoli, et les rues commerçantes de Jraba et Noflyeen.

Le Service Ambulancier et d'Urgence rattaché au ministère de la Santé a appelé la population à éviter les lieux de tension.

Apparus après la chute et la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011 pour combler un vide sécuritaire en l'absence d'institutions étatiques stables, les groupes armés, lourdement équipés, ne sont pas sous l'autorité directe des ministères de l'Intérieur ou de la Défense, même s'ils sont financés par des fonds publics.

Leur présence à Tripoli est notable sur les ronds-points et intersections principales, où leurs membres, souvent cagoulés, installent des barrages, bloquant le passage avec des véhicules blindés surmontés d'armes lourdes et légères.

Ils sont parfois à l'origine d'affrontements violents jusque dans les zones résidentielles de la capitale. Comme en août dernier quand 55 personnes étaient mortes et 146 avaient été blessées lors d'une journée de combats entre la Force al-Radaa et la Brigade 444.

Le 21 février, Imad Trabelsi, ministre de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale (basé à Tripoli et reconnu par l'ONU), avait annoncé l'évacuation prochaine de tous les groupes armés déployés à Tripoli, incluant la Force al-Radaa et la SSA.

Aucun calendrier n'avait été donné mais le ministre avait laissé entendre que l'opération aurait eu lieu après le ramadan.