C’est la première livraison de matériel militaire russe effectuée dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie annoncée en janvier dernier.

La fédération de Russie va doter le Niger d’un système de défense anti-aérien capable ”d'assurer le contrôle total de notre espace aérien. Des instructeurs russes sont également arrivés pour former l’armée nigérienne à ces nouveaux matériels” a rapporté Télé Sahel.

La coopération militaire avec la France et les Etats-Unis est donc reléguée aux oubliettes. Mi-mars, le Niger avait dénoncé avec “effet immédiat” l'accord de coopération militaire avec les Etats-Unis, remettant en question la présence d'un peu plus de 1 000 soldats américains au Niger.

Les 1 500 soldats français, quant à eux, ont quitté le pays après le coup d'État militaire en 2023.

Au Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali sont confrontés à la violence de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh. Ces trois pays ont tous connu des coups d’Etat depuis 2020 et ont tous pris leur distance avec Paris, l’ancienne puissance coloniale.

Ils ont quitté la Cedeao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) trop inféodée à la France selon eux et se sont récemment regroupés dans l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Les trois pays ont, dans la foulée annoncé la création d’une force militaire conjointe des pays de l'AES (Alliance des Etats du Sahel) pour lutter contre le terrorisme.

“Elle sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace”, a indiqué le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérien des armées, dans un communiqué publié début mars 2024.

La Russie confirme ainsi son intention de s’installer durablement dans l’ouest africain. Le groupe paramilitaire Wagner avait un temps rempli cette fonction. Aujourd’hui, la coopération militaire est officielle et scellée par des accords.

