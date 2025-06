Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a choisi vendredi Kristalina Georgieva pour un second mandat de cinq ans en tant que directrice générale, à compter du 1er octobre.

"En prenant cette décision, le Conseil d'administration a salué le leadership fort et agile de Mme Georgieva au cours de son mandat, qui a su faire face à une série de crises mondiales majeures", a annoncé le FMI dans un communiqué.

Mme Georgieva était la seule candidate à un poste de direction.

Mme Georgieva s'est déclarée "profondément reconnaissante" et honorée de la confiance et du soutien du conseil d'administration du Fonds.

"Ces dernières années, le FMI a aidé ses pays membres à surmonter les crises successives, notamment la pandémie, les guerres et les conflits, ainsi que la crise du coût de la vie".

"Nous avons également intensifié nos travaux sur le changement climatique, la fragilité et les conflits, ainsi que sur la transition numérique, compte tenu de leur importance accrue pour la stabilité macroéconomique et financière, la croissance et l'emploi", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Mme Georgieva a ajouté qu'elle se réjouissait de continuer à travailler avec le personnel "hautement professionnel et engagé" du FMI.

