Un militaire tué dans un accrochage survenu jeudi 11 avril entre des militaires FARDC-Monusco et des miliciens du groupe rebelle CODECO dans le territoire de Djugu en Ituri, au nord-est la République démocratique du Congo, ont rapporté des médias locaux.

Des miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo, (CODECO) ont attaqué une position de l’armée, située proche de Drodro, en Ituri.

Les forces loyalistes ont riposté en repoussant ces hommes armés qui tentaient de se diriger vers l'hôpital et le site de déplacés de Drodro, selon des sources de sécurité.

Les casques bleus de la MONUSCO de la base de Drodro ont été mobilisés pour appuyer les FARDC.

Ces échanges de tirs ont duré presque trois heures avant que la coalition FARDC-MONUSCO repousse les miliciens de la CODECO.

Pour le moment, un calme précaire s'observe dans cette contrée, où les FARDC et les casques bleus ont intensifié les patrouilles pour la protection de civils.

Un mouvement intense des miliciens de la CODECO était observé depuis environ une semaine dans certaines localités du territoire de Djugu.

La Coopérative pour le développement du Congo est une faction armée active dans le conflit d'Ituri. Le groupe est formé dans les années 1970.

Le CODECO compte des milliers de combattants dont l'objectif affiché est de protéger le groupe ethnique Lendu contre ses rivaux Hema, mais il a également combattu l'armée de la RDC.

Un conflit entre les deux communautés entre 1999 et 2003 a fait des milliers de morts.

Après plus d'une décennie de calme relatif, les combats ont repris en 2017. Des milliers de personnes sont mortes et plus de 1,5 million de personnes ont fui leurs foyers, selon les chiffres de l'ONU.

