"Nos héroïques forces armées turques ont neutralisé 3 terroristes du PKK dans la zone de l'opération Claw-Lock et 1 terroriste du PKK dans la région de Hakurk dans le nord de l'Irak", a déclaré le ministère sur X.

"Notre lutte contre le terrorisme se poursuit de manière efficace et décisive", a-t-il ajouté.

Les autorités turques utilisent le terme "neutraliser" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Au cours de la campagne de terreur qu'il mène depuis près de 40 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak pour préparer des attaques transfrontalières en Turquie.

La Turquie a lancé l'opération Claw-Lock en avril 2022 pour cibler les repaires de l'organisation terroriste du PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp