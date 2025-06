Partis de la ‘’Place Toumo’’ située dans la périphérie Est de la capitale, les manifestants ont marché sur près de trois kilomètres avant de rejoindre la ‘’Place de la concertation’’ située devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale où ils ont tenu un meeting pendant près de deux heures.

Sur les pancartes brandies par certains manifestants, on pouvait lire : ‘’L'armée américaine dégage!’’, ‘’Nous ne voulons plus des soldats américains chez nous’’.

’’Nous allons faire partir l'armée américaine comme nous l'avions fait à l'armée française il y a quelques mois’’, a indiqué Abdoulaye Ibrahim, un des organisateurs de la manifestation, lors de sa prise de parole devant les manifestants.

Plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), l'organe militaire au pouvoir, ont pris part à cette manifestation.

En mars dernier, les autorités militaires nigériennes ont dénoncé l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis.

‘’Le gouvernement nigérien, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide, en toute souveraineté, de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger’’, avait annoncé le colonel-major Abdourahamane Amadou, porte-parole du CNSP, dans un communiqué lu à la télévision publique.

Cette décision a été prise après la visite au Niger d'une délégation américaine de haut niveau conduite par la sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines, Molly Phee.

‘’Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de denier au peuple souverain du Niger le droit de choisir ses partenaires et le type de partenariat à même de l'aider à mieux lutter contre le terrorisme’’, avait souligné le porte-parole du CNSP, déplorant ‘’l'attitude condescendante, assortie des menaces de représailles, de la cheffe de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigériens.’’

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis disposent d'une base militaire au Niger. Elle se trouve dans la région d'Agadez (Nord) près de la frontière avec la Libye et l'Algérie. Près de 1 100 militaires américains sont positionnés sur le territoire nigérien.

