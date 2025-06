Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a condamné dimanche matin l'attaque aérienne iranienne contre Israël.

''Nous condamnons ces attaques imprudentes et sans précédent lancées par l’Iran et ses mandataires, et nous appelons Téhéran à arrêter immédiatement toute nouvelle riposte'', a fustigé Austin.

Et d'ajouter, ''nous ne cherchons pas un conflit avec l’Iran, mais nous n’hésiterons pas à prendre des mesures pour protéger nos forces et soutenir la défense d’Israël''.

Austin a souligné que "les forces américaines ont intercepté des dizaines de missiles et de drones, lancés depuis l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Yémen contre Israël".

''Nous cherchons à protéger nos forces et nos partenaires dans la région, à fournir davantage de soutien pour défendre Israël et à renforcer la stabilité régionale'', a expliqué le secrétaire américain à la Défense.

Austin a également affirmé qu'il suivait de près la situation et continuerait à consulter ses alliés et partenaires.

La télévision d'État iranienne a déclaré samedi soir que les Gardiens de la révolution avaient lancé une opération aérienne avec des drones et des missiles contre des cibles en Israël.

Dimanche à l'aube, le commandement du front intérieur de l'armée israélienne a annoncé, à travers un communiqué, la fin de la réponse iranienne, estimant qu'"il n'était plus nécessaire de se réfugier dans des abris à travers tout le pays".

Cette réponse iranienne, première du genre opérée par Téhéran depuis son propre territoire et non par l'intermédiaire de ses alliés, intervient en représailles à l'attaque de la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, qui avait été exposée début avril à un bombardement par des missiles israéliens, entraînant la mort de 7 membres des Gardiens de la révolution, dont l'éminent général Muhammad Reza Zahedi.

Israël n’a pas officiellement revendiqué l’assassinat de Zahedi et n’a pas, non plus, nié sa responsabilité dans cet assassinat.

