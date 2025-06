Par Pauline Odhiambo

Enfant, Zandi Ndhlovu a été mise en garde contre les grandes étendues d'eau.

Alors qu'elle grandissait à Soweto, un township noir d'Afrique du Sud situé à la périphérie de Johannesburg, Zandi a compris que les rivières étaient des lieux où l'on pouvait se noyer et que l'océan, même s'il se trouvait à plusieurs kilomètres de chez elle, était un territoire interdit, un espace sacré réservé aux ancêtres.

"Chaque fois qu'il y avait une noyade dans la rivière près de chez ma grand-mère, on nous disait qu'un serpent dans l'eau avait enlevé quelqu'un, et il y avait donc toujours cet élément de mystère et de peur autour de l'eau", explique-t-elle à TRT Afrika.

"Il y avait aussi cette idée que les Noirs ne nagent pas. "Zandi avait 12 ans lorsqu'elle a vu l'océan pour la première fois et a rapidement compris qu'il s'agissait d'un espace exclusif, réservé aux Blancs et à leurs sports nautiques.

Elle n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait un jour la première femme noire instructeur de plongée en apnée en Afrique du Sud - un sport où, au lieu d'utiliser des bouteilles d'air, les plongeurs explorent les profondeurs de l'océan en retenant leur souffle avant de revenir à la surface pour respirer.

"Lorsque j'ai commencé à plonger, la curiosité l'a emporté sur la peur. Je me sentais chez moi et en parfaite sécurité dans l'eau", explique Zandi, aujourd'hui âgée de 35 ans, réalisatrice de films, conférencière et photographe sous-marine, mieux connue sous le nom de "Black Mermaid" (sirène noire).

Quasi noyade

Mais sa première interaction avec l'eau profonde n'a pas été aussi apaisante. Une quasi-noyade lors d'un cours de natation dans son enfance l'avait rendue méfiante à l'égard des eaux profondes.

"Je venais de rejoindre une nouvelle école où le professeur de natation demandait à toute la classe de sauter dans la piscine. C'était mon premier professeur blanc et je me sentais trop timide pour lui dire que je ne savais pas nager, alors j'ai sauté avec le reste de mes camarades. J'ai failli me noyer", raconte-t-elle.

Son professeur l'a secourue et a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Cet incident, bien qu'effrayant, ne l'a pas empêchée d'explorer les mers. À 28 ans, lors d'un voyage à Bali, elle a décidé qu'elle était prête à essayer la plongée avec tuba pour la première fois.

"Je n'avais jamais été aussi loin en mer. Lorsque j'ai sauté à l'eau, j'ai immédiatement pensé que je me noyais et j'ai commencé à crier à l'aide", se souvient-elle.

"Mais une fois calmée, j'ai plongé dans l'eau et j'ai suivi notre chef de plongée. Je n'ai dû retenir ma respiration qu'une vingtaine de secondes, mais cela a changé la donne. J'ai vu le corail et les magnifiques poissons, et les rayons du soleil perçant l'eau, et je suis tombée amoureuse".

Cours de plongée

Cette expérience l'a incitée à suivre un cours de plongée et, en 2020, elle est devenue la première femme noire instructrice de plongée en apnée en Afrique du Sud.

Mais le parcours n'a pas été facile. "J'étais toujours la seule personne noire sur le bateau", raconte-t-elle.

"On partait du principe que tout le monde parlait afrikaans, ce qui m'isolait car il était plus difficile de suivre les cours.

Ses tresses d'un bleu éclatant, étaient également un sujet de conversation pendant les cours. "On me demandait souvent si j'allais plonger avec tous ces cheveux", se souvient-elle.

"Cela me rappelait que j'étais une étrangère. Les membres de sa famille ont également été choqués d'apprendre qu'elle suivait une formation pour devenir instructeur et lui ont demandé pourquoi elle faisait un "truc de Blancs".

Plus tard, elle leur montrera une vidéo de l'une de ses plongées où l'on voit un énorme requin s'approcher d'elle dans la même image.

"Peut tout faire"

Ma grand-mère me disait toujours : "Zandi, tu n'es pas censée être dans l'océan", mais quand je lui ai montré cette vidéo, elle m'a dit que si tu pouvais le faire et vivre pour le raconter, alors tu pouvais tout faire. Mais quand je lui ai montré cette vidéo, elle m'a dit : "Si tu peux faire ça et vivre pour le raconter, alors tu peux faire n'importe quoi".

"Cela a été un tournant, car cela signifiait que je pouvais désormais partager ouvertement mes histoires sous-marines avec elle et avec d'autres personnes", explique Zandi, qui a commencé à filmer sous l'eau en 2018.

"À travers la réalisation de films et la photographie, ma narration consiste à créer une invitation et un accès aux espaces océaniques afin de rappeler au public mondial que nous avons toujours vécu avec l'océan."

De nombreux plongeurs libres restent sous l'eau pendant 45 secondes en moyenne, ce qui leur permet d'explorer environ 30 pieds sous la surface. Mais certains peuvent plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur et retenir leur souffle pendant quatre minutes ou plus.

"Ma plongée la plus profonde à ce jour a été de 35 mètres en une seule inspiration", déclare Zandi, qui ajoute que de vieilles peurs peuvent encore ressurgir pendant les plongées.

"Parfois, plus je descends en profondeur, plus les vieilles peurs ressurgissent. Soudain, toutes les histoires d'horreur sur l'eau dont j'ai entendu parler dans ma vie reprennent vie lorsque je suis à 23 mètres de profondeur et que je me demande si j'ai assez de souffle dans mes poumons pour revenir à la surface".

Fondation Black Mermaid

Malgré ses craintes, Zandi a obtenu son diplôme d'instructrice en 2020.

Sa détermination à ne pas devenir une autre personne noire travaillant dans un magasin de plongée l'a poussée à créer la Black Mermaid Foundation, une organisation basée au Cap qui s'efforce de créer une représentation diversifiée dans l'espace océanique et d'encourager les personnes noires à être plus confiantes dans les eaux.

Basée sur la côte sud-ouest du Cap, où les océans Indien et Atlantique se rencontrent, la fondation organise des explorations océaniques pour de nombreux jeunes dans tout le pays, en donnant des cours de natation et en offrant la possibilité d'observer des pingouins en train de jouer, afin de susciter l'intérêt pour la conservation des océans.

Elle a élargi le champ d'action de sa fondation pour y inclure des "hubs océaniques", des espaces répartis dans tout le pays et dotés de livres et d'autres supports d'apprentissage sur les océans, où les enfants peuvent en apprendre davantage sur les eaux profondes.

Le premier de ces centres est en cours d'installation à Langa, un township situé à une dizaine de kilomètres du centre du Cap.

Protection des océans

"La pauvreté qui sévit à Langa a entraîné une augmentation de la toxicomanie et de la violence sexiste. La mise en place d'un centre océanique dans des endroits comme celui-ci pourrait signifier beaucoup pour un enfant qui veut échapper à tout cela".

Elle espère que les centres océaniques donneront naissance à un groupe diversifié de "gardiens de l'océan" intéressés par la conservation afin de lutter contre le changement climatique dans le monde entier.

"Les gardiens des océans sont les personnes qui vivent autour des eaux, mais la proximité de l'eau n'est pas toujours synonyme d'accès", explique Mme Zandi.

"Plus les Noirs et les Noirs bruns partageront les joies de l'océan, plus ils s'en préoccuperont. C'est ainsi que nous pourrons commencer à le protéger et à plaider différemment en faveur de la protection des océans".

