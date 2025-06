Giuseppe Angelani, responsable de l’aide humanitaire de l'Union Européenne en Afrique de l'Ouest et du Centre a expliqué que 90% de ces fonds sont destinés à des projets humanitaires en RDC, notamment dans la partie Est.

"Le départ de la MONUSCO pourrait avoir de conséquences, si elle n’est pas bien préparée en terme humanitaire, en exposant davantage les civils au danger et à la violence, en réduisant l’espace humanitaire parce que l’insécurité pourrait augmenter, car le soutien de population civile pourrait être réduit" a par ailleurs souligné Giuseppe Angelini.

La persistance des conflits armés dans l’Est de la RDC ne fait qu’accroitre le nombre de personnes vulnérables.

Sur plus de 5,7 millions de personnes déplacées en RDC, plus de 80 % sont dus à des attaques et affrontements armés, 97 % ont eu lieu dans l’Est du pays et au moins 2 millions de personnes ont fui leurs maisons depuis janvier 2022, indique un communiqué publié par OCHA le 31 mars dernier.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp