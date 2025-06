Le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, William Burns, a pris contact avec Ibrahim Kalin, chef de l'Organisation nationale du renseignement (MIT) de Turquie, afin d'obtenir une médiation à la suite de l'attaque de l'Iran contre Israël, ce qui constitue un geste diplomatique important.

La conversation entre Kalin et Burns pendant l'Aïd a également porté sur les négociations en cours en vue d'un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne assiégée de Gaza, qui fait l'objet d'une guerre incessante de la part d'Israël depuis le 7 octobre.

À la suite de son dialogue avec son homologue américain, M. Kalin a organisé une réunion avec le Hamas, ce qui témoigne de l'implication active de la Turquie dans la diplomatie régionale, dans un contexte d'escalade des tensions.

Le corps des gardiens de la révolution iranienne a lancé un barrage de drones et de missiles sur Israël samedi en fin de journée, en réponse à l'attaque du 1er avril contre le consulat iranien à Damas.

L'attaque a tué sept responsables militaires iraniens, dont un haut commandant des Gardiens de la révolution, ce qui a suscité de vives réactions de la part des responsables du gouvernement iranien, qui ont promis une "réponse décisive".

Inquiétudes quant à de nouvelles représailles

Le barrage de drones et de missiles de samedi a marqué le premier cas où l'Iran a lancé une attaque contre Israël directement à partir de son territoire.

Téhéran aurait tiré plus de 300 drones et missiles au cours de cette attaque qui a duré plusieurs heures, et dont beaucoup ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne israéliens.

Des alliés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont également contribué à repousser l'attaque.

Tout en indiquant que les représailles de Téhéran contre Israël sont terminées, le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a prévenu qu'en cas de nouvelle attaque contre son pays, la riposte serait plus forte.

L'attaque de représailles a suscité l'inquiétude de ceux qui craignent que la réponse potentielle d'Israël contre l'Iran ne déclenche une nouvelle escalade dans une région déjà instable.

