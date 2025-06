Le président sud-africain a déclaré dimanche que son pays avait initialement prévenu que si la guerre israélo-palestinienne n'était pas gérée avec prudence et sagesse, elle s'intensifierait au-delà des frontières d'Israël.

"Nous avons prévenu très tôt que si les défis et la guerre entre Israël et la Palestine à Gaza n'étaient pas gérés avec soin et sagesse pour garantir un cessez-le-feu et une aide humanitaire, la guerre s'intensifierait bientôt au-delà des frontières d'Israël", a déclaré Cyril Ramaphosa à la presse, dans un contexte de tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran a lancé un barrage de drones et de missiles sur Israël samedi en fin de journée, en réponse à l'attaque israélienne du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, qui a coûté la vie à plusieurs hauts responsables militaires iraniens.

M. Ramaphosa a appelé toutes les parties à désamorcer le conflit et à renoncer à l'escalade, car il s'agit d'un conflit très dangereux qui pourrait bientôt dépasser les frontières du Moyen-Orient.

Il a déclaré que l'escalade du conflit est totalement inutile et ne devrait pas se produire.

"Nous ne devrions pas avoir de conflit régional alors que nous connaissons les origines de ces conflits", a-t-il ajouté.

