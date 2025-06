Par Fuat Sefkatli

La cessation des hostilités armées n'est souvent pas le signe avant-coureur d'une paix durable, mais plutôt un intermède qui précède le déclenchement potentiel d'une guerre globale.

Cette évaluation est particulièrement pertinente dans le contexte de la Libye, un pays en proie à des crises multiformes - politiques, militaires et sociales - à la suite de la révolution de 2011.

Depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a été le théâtre de multiples efforts pour instaurer une gouvernance démocratique. Pourtant, ces efforts n'ont pas abouti à l'établissement d'une paix positive.

Notamment, l'annulation des élections, initialement prévues pour décembre 2021, a précipité des conflits de grande ampleur à Tripoli, la capitale, en mars et décembre 2022, soulignant la fragilité du paysage politique libyen.

La dynamique du conflit en cours en Libye peut être analysée comme une lutte de pouvoir entre les "initiés" bien établis et les "outsiders" marginalisés au sein de la structure politique existante.

Ce paradigme s'est manifesté soit par des mécanismes de partage du pouvoir conçus pour maintenir le statu quo préexistant, soit par des accords de paix qui ont abouti à une paix fragile, qui reste insatisfaisante pour certaines factions.

Les cas où des acteurs clés tels que le seigneur de guerre Khalifa Haftar, figure de division dans l'Est, ou les groupes armés opérant dans la capitale, Tripoli, ont été écartés des conciliations économiques et politiques coïncident généralement avec une mobilisation accrue et un discours polarisant intensifié de la part de ces entités.

Surmonter les obstacles persistants

La transition politique en Libye depuis 2011 a été entravée par une confluence d'obstacles internes et externes.

L'un des principaux facteurs est le rôle des interventions régionales et internationales, qui ont systématiquement marginalisé les cadres de négociation locaux.

La complexité du paysage politique libyen est encore aggravée par les diverses influences exercées par une myriade d'acteurs régionaux et internationaux, chacun façonnant le climat politique en fonction de ses intérêts respectifs.

L'un des principaux obstacles à l'unité nationale réside dans les différends relatifs au partage du pouvoir entre les groupes armés opérant dans les régions orientales et occidentales.

Cette dynamique est soulignée par Wolfram Lacher qui observe qu'en Libye, ces groupes se sont effectivement transformés en acteurs étatiques, s'engageant vigoureusement dans la préservation des intérêts politiques et économiques qu'ils ont accumulés.

En outre, l'héritage d'une structure de gouvernance centrale affaiblie depuis l'ère Kadhafi, aggravé par la fragmentation entre diverses factions politiques, a perpétué les crises de légitimité, en particulier dans le gouvernement central-occidental après 2016.

Les guerres civiles qui ont suivi 2011 ont exacerbé les animosités régionales, qui ont été stratégiquement exploitées par certaines élites politiques et militaires. Le cas du seigneur de guerre Haftar et de Benghazi est illustratif.

En 2014, il a galvanisé les tribus de l'Est et les anciens militaires dans l'opposition au gouvernement de Tripoli de l'époque. Ce scénario a considérablement accentué la régionalisation, bloquant ainsi la trajectoire du processus politique.

L'instabilité économique, en particulier la distribution litigieuse des revenus pétroliers, présente encore un autre niveau de complexité.

Les nominations de 2022 au sein de la National Oil Corporation (NOC), notamment celle de Farhat Bengdara, une personnalité alignée sur Haftar, ont suscité des débats qui témoignent d'une dynamique sous-jacente de partage du pouvoir.

Le report des élections de 2021 a propulsé les dialogues constitutionnels sur le devant de la scène, transformant les questions des candidats potentiels à la présidence en point focal de la crise.

La candidature controversée de Haftar, criminel de guerre et citoyen américain, aux élections précédentes illustre les difficultés qui entravent le processus électoral.

Anticiper le prochain chapitre

À la lumière de ces développements, plusieurs scénarios potentiels pour 2024 en Libye peuvent être envisagés.

Le premier scénario implique le fonctionnement effectif du gouvernement d'unité nationale (GUN) dirigé par Abdulhamid Dbeibeh, réalisant la réconciliation politique entre les régions orientales et occidentales du pays.

Ce scénario optimiste, sans doute le plus souhaitable pour la paix et la stabilité de la Libye, pourrait être très bénéfique pour l'organisation des élections nationales reportées et le succès des comités et des forums mis en place pour rédiger une nouvelle constitution.

Le deuxième scénario envisage la poursuite du statu quo actuel, avec des divisions politiques et sociales de plus en plus profondes. Les efforts visant à perturber ce statu quo, comme on l'a vu en 2021 et 2022, pourraient déboucher sur des conflits de petite ou moyenne envergure.

Comme on l'a observé en décembre 2022, ces conflits pourraient potentiellement s'étendre aux centres urbains et aux zones civiles, ce qui augmenterait les risques encourus.

Dans ce scénario, lorsque la violence contre les civils augmente, les interventions régionales ou internationales pourraient également augmenter proportionnellement.

À l'instar de l'intervention de l'OTAN en 2011 dans le cadre de la doctrine de la responsabilité de protéger (R2P), de telles interventions pourraient conduire à la fragmentation du pays, ce qui fait de ce scénario une prévision majoritairement pessimiste.

Le troisième et dernier scénario est plus équilibré : les acteurs régionaux et internationaux recourent de plus en plus à la "diplomatie préventive" plutôt qu'aux solutions militaires.

Le rôle du diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily et de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) est particulièrement significatif dans ce contexte. Depuis sa création en 2011, un changement notable s'est opéré, passant de la mise à l'écart du principe d'appropriation locale à l'adoption de mesures plus inclusives.

Récemment, Bathily a rencontré des universitaires et des juristes d'universités et de barreaux de Tripoli, Misrata et Zawiya. Le bureau des médias de l'UNSMIL a souligné la nécessité de poursuivre le dialogue afin d'élaborer un cadre constitutionnel global qui reflète la volonté de tous les Libyens, une étape essentielle vers une stabilité politique durable dans le pays.

Il ne fait aucun doute que de telles initiatives peuvent contribuer à la paix et à la stabilité à long terme de la Libye, en renforçant la capacité d'auto-gouvernance de la nation.

En résumé, la trajectoire politique de la Libye évolue au milieu de schismes historiques, sociétaux et politiques bien ancrés. Une question cruciale pour 2024 tournera autour de l'évolution future de ces divisions et de la possibilité d'organiser des élections.

Néanmoins, l'objectif prioritaire doit être de transcender l'atmosphère de statu quo qui pèse sur les progrès politiques de la nation.

Par conséquent, il est impératif que les parties prenantes internationales collaborent pour éviter que la Libye ne devienne un autre "État défaillant" avec des espaces non gouvernés, qui peuvent également être considérés comme un refuge pour différents groupes armés non étatiques (GANE) affiliés à des organisations terroristes opérant dans la région voisine du Sahel.

Fuat Emir Sefkatli est chercheur en études nord-africaines au Centre d'études du Moyen-Orient (ORSAM) à Ankara.

Disclaimer : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp