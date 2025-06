Le défenseur de la Roma Evan Ndicka s'est effondré dimanche à la fin du match de Serie A de son équipe contre l'Udinese, entraînant l'arrêt de la partie.

Ndicka étais maintenu en observation. Il a été admis en condition de code jaune, qui est critique mais pas aussi urgent que le code rouge.

La Roma a publié sur X, anciennement Twitter, une photo de Ndicka assis sur son lit d'hôpital et souriant, le bras fléchi, sans doute pour montrer sa force.

L'équipe a rendu visite à l'international ivoirien de 24 ans à l'hôpital avant de rentrer à Rome et a ajouté : "Evan se sent mieux et est de bonne humeur. Il restera à l'hôpital pour d'autres observations".

Le score était de 1-1 à Udine lorsque Ndicka s'est écroulé à terre à la 71e minute - alors que l'action se déroulait à l'autre bout du terrain - et s'est mis à pointer du doigt sa poitrine.

Les joueurs et l'arbitre appellaient désespérément l'assistance médicale.

Ndicka, qui n'a jamais perdu connaissance, a pu lever le pouce en direction du public lorsqu'il a été évacué sur civière à peine deux minutes plus tard.

L'entraîneur de la Roma, Daniele De Rossi, les a immédiatement suivis dans le tunnel. A son retour, il s'est entretenu avec ses joueurs ainsi qu'avec son homologue de l'Udinese, Gabriele Cioffi.

Les supporters ont ensuite applaudi l'annonce de la reprise du match à une date ultérieure.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp