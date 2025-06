Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé en Ouganda lundi pour une visite de travail de deux jours. Il a été invité par son homologue ougandais Yoweri Museveni.

L'objectif de la visite de M. Ramaphosa est de renforcer les excellentes relations bilatérales entre les deux pays et de discuter de la sécurité et de la stabilité régionales, notamment de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo.

L'Afrique du Sud est l'une des sources d'investissement direct étranger en plus forte croissance pour l'Ouganda et une destination pour de nombreux médecins formés en Ouganda.

En février de l'année dernière, le président Museveni s'est rendu en Afrique du Sud lors d'un voyage dominé par des discussions sur les investissements et la stabilité en RDC.

Au cours de sa visite, M. Museveni a déclaré qu'il collaborerait avec l'Afrique du Sud pour résoudre le problème de sécurité dans l'est de la RDC impliquant les rebelles du M23 et les groupes des Forces démocratiques alliées.

Il a également déclaré que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, ne devrait pas travailler avec des étrangers (pays occidentaux) et leurs soutiens, qu'il a qualifiés de traîtres. Il s'est également opposé au déploiement des forces de l'ONU dans l'est de la RDC. Deux missions militaires distinctes ont tenté de soutenir les forces congolaises, sans succès.

L'année dernière, la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en République démocratique du Congo (SAMIDRC), dont la RDC est membre, a approuvé une mission militaire pour l'est du Congo afin d'aider le pays à faire face à l'instabilité et à s'attaquer au groupe rebelle M23, qui est devenu de plus en plus redoutable, disposant d'une grande puissance de feu et de compétences, et à d'autres groupes armés. .

Les troupes du SAMIDRC, qui comprennent des forces d'Afrique du Sud, du Malawi et de Tanzanie, ont un mandat offensif pour soutenir l'armée congolaise dans sa lutte contre les groupes rebelles

Le gouvernement sud-africain, qui constitue le noyau de la mission, a déployé 2 900 soldats pour soutenir les forces de la RDC contre les groupes armés. L'armée sud-africaine a déjà déclaré que deux de ses soldats avaient été tués et trois blessés par une bombe de mortier tombée à l'intérieur d'une base militaire.