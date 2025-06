Les autorités de réglementation pharmaceutique de Tanzanie et du Rwanda ont retiré un lot de sirop contre la toux pour enfants de Johnson & Johnson par mesure de précaution, après que leurs homologues nigérians ont déclaré que les tests de laboratoire avaient révélé des niveaux élevés de toxicité.

Ces pays voisins d'Afrique de l'Est rejoignent le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud en retirant du marché le même lot de sirop, qui est utilisé pour traiter la toux, le rhume des foins et d'autres réactions allergiques chez les enfants.

L'Afrique du Sud a également a retiré du marché un lot supplémentaire.

Les tests de laboratoire effectués sur le sirop par l'autorité de régulation sanitaire du Nigeria ont révélé un taux élevé de diéthylène glycol, qui a été associé à la mort de dizaines d'enfants en Gambie, en Ouzbékistan et au Cameroun depuis 2022, dans le cadre de l'une des pires vagues d'empoisonnement au monde dues à des médicaments administrés par voie orale.

Le lot retiré a été fabriqué par J&J en Afrique du Sud en mai 2021, bien que Kenvue soit désormais propriétaire de la marque de sirop Benylin Paediatric après une scission de J&J l'année dernière.

Contrôle

L'Autorité tanzanienne des médicaments et des dispositifs médicaux (TMDA) a annoncé qu'elle avait commencé le rappel le 12 avril après avoir pris connaissance des résultats des tests nigérians.

"Il s'agit d'un exercice qui n'implique pas d'enquête, mais plutôt un contrôle visant à garantir que les médicaments concernés sont retirés du marché", a précisé Gaudensia Simwanza, porte-parole de l'autorité tanzanienne des médicaments et des dispositifs médicaux.

Un porte-parole de l'autorité kényane de régulation des médicaments a ajouté que les résultats des tests sur le sirop seraient probablement disponibles mercredi.

"L'examen de notre base de données sur la sécurité ne révèle aucun événement indésirable. Toutefois, la FDA du Rwanda émet le présent rappel par mesure de précaution" a affirmé l'autorité rwandaise des aliments et des médicaments dans un communiqué.

Kenvue a déclaré qu'elle procédait à sa propre évaluation et qu'elle travaillait avec les autorités sanitaires pour déterminer la marche à suivre.

