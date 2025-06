Qatar Airways a annoncé la reprise de ses vols vers l'Iran après une interruption temporaire due à l'escalade israélo-iranienne.

Dans un communiqué, Qatar Airways a déclaré que tous ses 20 vols hebdomadaires vers des destinations iraniennes ont repris, y compris les vols vers Téhéran, Mashhad, Shiraz et Isfahan.

La compagnie nationale qatarie a également indiqué qu'elle avait rétabli ses vols vers Amman, Beyrouth et Bagdad.

Par ailleurs, l'agence de presse officielle iranienne IRNA a indiqué que les vols à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran avaient repris leur activité normale.

À la suite de l'attaque iranienne contre Israël, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé la suspension temporaire de leurs vols vers l'Iran pour des raisons de sécurité.

Samedi, l'Iran a lancé une attaque aérienne contre Israël en représailles à la frappe aérienne du 1er avril sur son complexe diplomatique dans la capitale syrienne.

Il aurait tiré plus de 300 drones et missiles, qui ont presque tous été interceptés par les systèmes de défense aérienne d'Israël et de ses alliés - les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

