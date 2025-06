"Sur ce montant, 1,3 milliard de kwacha (51,2 millions de dollars) est disponible, ce qui laisse un déficit de financement de 2 2,2 milliards de kwacha (889,4 millions de dollars).

C'est avec le cœur lourd et au nom de notre gouvernement et du peuple zambien que nous lançons un appel à la communauté internationale, à nos partenaires dans le pays, au secteur privé, à l'Église et aux organisations de la société civile pour qu'ils soutiennent notre plan financièrement et matériellement afin d'atténuer les effets dévastateurs de la sécheresse", a déclaré Hakainde Hichilema lors d'une allocution télévisée à la nation.

Il a indiqué que la Zambie avait connu des précipitations extrêmement faibles cette année, aboutissant à la pire sécheresse que le pays ait connue depuis qu'il existe des archives.

"Les effets de la sécheresse ont été clairement observés dans la production agricole, où un million d'hectares de maïs ont été affectés dans 84 des 116 districts du pays.

Environ 9,8 millions de personnes ont été affectées par la sécheresse, dont 6,6 millions ont besoin d'une aide humanitaire urgente", a-t-il déclaré. M. Hichilema a déclaré qu'il était fermement convaincu que divers partenaires locaux et internationaux se joindraient au gouvernement et au peuple zambiens pour atténuer la grave situation humanitaire et les autres effets négatifs de la sécheresse.

Outre l'insécurité alimentaire, la sécheresse a également affecté la production d'électricité dans le deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique, la compagnie d'électricité publique zambienne Zesco ayant mis en place un programme de délestage quotidien pouvant aller jusqu'à huit heures en raison d'un déficit de plus de 500 mégawatts dans la production d'énergie hydroélectrique. Le 29 février, M. Hichilema a déclaré que la sécheresse était une catastrophe nationale et une situation d'urgence.

Il a également déclaré dans son discours de mardi qu'il y aurait des interventions vigoureuses dans les domaines de la santé, de la nutrition, du tourisme et de la protection des citoyens, ainsi que de la faune et de l'environnement.

