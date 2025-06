Par Pauline Odhiambo

Crystal Asige a perdu la vue à cause d'un glaucome au début de la vingtaine, mais sa vision claire en tant que défenseuse des droits de l'homme n'a fait que s'améliorer avec le temps.

À 33 ans, Crystal est devenue sénatrice au parlement kenyan et représente officiellement les personnes handicapées depuis 2022. Avant de se lancer dans une carrière politique, elle se qualifiait avec humour de "VIP", abréviation de "visually impaired person" (personne malvoyante).

Le terme "personne" s'est transformé en "parlementaire". Si Crystal n'a jamais eu l'intention de faire de la politique, elle a toujours su que la musique et la défense des droits de l'homme étaient la vocation de sa vie.

"Devenir sénatrice est un prolongement de ma voix et du don que Dieu m'a donné de chanter", explique l'auteur-compositeur-interprète et parlementaire à TRT Afrika.

"Auparavant, je me servais de ma voix pour défendre les droits des gens. Aujourd'hui, en tant que sénatrice, je défends les droits."

L'initiation de Crystal à l'activisme a été en partie déclenchée par son expérience de la lutte contre les brutes dans la cour de récréation de l'école maternelle. Au lieu de se plaindre à ses parents, elle rentrait chez elle et chantait.

Une vue qui se détériore

Au lycée, Crystal faisait du théâtre lorsqu'elle a remarqué que la lecture devenait plus difficile. Elle s'est adaptée au défi en s'asseyant toujours au premier rang de la classe pour avoir une meilleure vue sur le tableau.

"J'ai également appris mes textes par cœur dès que je les ai reçus, afin d'avoir toutes les répliques en tête pendant les répétitions et de ne pas me sentir gênée de devoir lire devant l'ensemble de la troupe", raconte-t-elle.

Après avoir terminé ses études secondaires en 2007, Crystal s'est rendue au Royaume-Uni pour étudier le cinéma et le théâtre à l'université de l'ouest de l'Angleterre à Bristol.

Les amphithéâtres étant beaucoup plus grands que ceux de son lycée, elle a dû passer un examen ophtalmologique et a découvert qu'elle souffrait d'un glaucome.

Le glaucome est une maladie qui se caractérise par une augmentation de la pression dans l'œil, ce qui endommage le nerf optique. Le pronostic était sombre. Les médecins ont prédit que Crystal serait aveugle en 2013.

Cette nouvelle l'a plongée dans la dépression. Elle a envisagé de se suicider alors même qu'elle subissait plusieurs interventions chirurgicales pour soulager la pression de ses yeux.

Crystal a ensuite trouvé du réconfort dans la musique et a sorti son premier album, Karibia (Get Closer), en 2014. L'album a été salué pour son son vibrant. Le single Pulled Under, extrait de l'album, s'est hissé à la première place de l'un des classements britanniques en 2016.

Musique et politique

Avant de se lancer dans la politique, Crystal a fait carrière en tant qu'oratrice, s'adressant avec assurance à de grandes foules dans le monde entier. Mais la politique s'est révélée différente.

"Je n'ai pratiquement pas parlé pendant mes premiers mois au Parlement. C'était intimidant d'être au milieu de tous ces poids lourds de la politique qui avaient jusqu'à 30 ans d'expérience", explique Crystal à TRT Afrika.

"Mais lorsque j'ai enfin pris la parole, mes pairs ont commencé à me considérer comme une experte dans mon domaine, et pas seulement comme la petite fille qui avait été amenée là grâce à la discrimination positive."

Mélangeant musique et activisme politique, elle a sorti sa chanson Tattoo pour coïncider avec une augmentation des féminicides et des violences basées sur le genre au Kenya.

"Le jour de la Saint-Valentin, j'ai proposé une motion visant à ajourner le Parlement pour discuter des cas de féminicide. J'avais auparavant fait pression sur les femmes parlementaires pour qu'elles portent du noir plutôt que du rouge le même jour, en signe de solidarité avec les femmes qui ont perdu la vie à cause de la violence sexiste ou qui sont victimes d'abus physiques", explique Crystal.

Loi sur le handicap

En février 2024, quatre projets de loi que Crystal avait soumis au débat parlementaire ont été adoptés à l'unanimité, un événement historique qui l'a classée parmi les sénateurs les plus performants du pays.

Parmi les projets de loi adoptés, le projet de loi sur les apprenants handicapés vise à intégrer les élèves handicapés dans les écoles ordinaires.

Le projet de loi sur la langue des signes kényane garantit que les apprenants sourds bénéficient des mêmes possibilités que les autres dans le système éducatif.

Le projet de loi sur les start-ups reconnaît le rôle vital joué par les start-ups pour attirer les investissements directs étrangers et lutter contre le chômage des jeunes, y compris des personnes handicapées.

Selon le recensement 2019 de la population et du logement au Kenya, environ 918 000 personnes âgées de cinq ans et plus souffrent d'un handicap. Nombre de ces personnes sont souvent stigmatisées et n'ont qu'un accès limité, voire inexistant, aux systèmes éducatifs.

"Nous voulons mettre fin à la ségrégation des écoles pour les personnes ayant des besoins particuliers et intégrer davantage d'apprenants handicapés dans le système traditionnel", explique Crystal.

Crystal est particulièrement fière du projet de loi sur les personnes handicapées, qui vise à abroger la loi de 2003 sur les personnes handicapées.

"La législation précédente garantissait que les personnes handicapées étaient exonérées d'impôt une fois qu'elles avaient trouvé un emploi. Mais qu'en est-il des personnes gravement handicapées qui ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'elles sont entièrement dépendantes de leurs soignants ?

Une représentation positive

Crystal espère que davantage de personnes handicapées entreront en politique afin de créer une législation adaptée à l'objectif d'autonomisation des communautés de personnes handicapées.

Selon la Constitution kenyane, les personnes handicapées devraient être représentées à hauteur d'au moins 5 % dans les emplois publics et privés, mais ce n'est malheureusement pas le cas dans les deux secteurs.

"Je suis le seul parlementaire malvoyant au Sénat et à l'Assemblée nationale et l'une des deux personnes handicapées parmi les 67 sénateurs. Sur 359 parlementaires, nous sommes environ 11 personnes handicapées. Il y a donc un réel besoin d'une plus grande représentation", dit-elle.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp