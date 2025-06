Les autorités brésiliennes ont annoncé que le nombre de corps retrouvés après la découverte récente d'une embarcation à la dérive s'élevait à neuf, et que d'après des documents récupérés avec eux il s'agirait de migrants africains, selon un nouveau bilan présenté mardi.

Samedi, un porte-parole de la Police fédérale (PF) avait indiqué que 20 cadavres se trouvaient dans le bateau, ajoutant alors qu'il "s'agirait de réfugiés haïtiens".

"Au total, neuf corps ont été retrouvés, huit d'entre eux dans l'embarcation et un neuvième à proximité", a expliqué la PF dans un nouveau communiqu é mardi.

"Des documents et des objets retrouvés avec les corps indiquent que les victimes étaient des migrants venus du continent africain, de la région de la Mauritanie et du Mali", a précisé le communiqué.

Les autorités enquêtent toujours sur l'identité des victimes et l'origine exacte de l'embarcation, qui a été remarquée selon les médias locaux par des pêcheurs alors qu'elle dérivait le long des côtes de l'océan Atlantique, près de la ville de Bragança, dans l'Etat du Para (nord).

La police avait initialement affirmé que les corps retrouvés étaient en état de décompositio n avancée et présentaient des signes de déshydratation et de faim, mais l'enquête doit encore établir avec précision la date et les causes des décès.

