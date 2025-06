Selon les enquêtes et les prévisions de la société internationale de conseil en gestion de patrimoine, les grandes fortunes du continent –à savoir "possédant une richesse investissable d’un million de dollars américains" – devraient augmenter de 65% au cours des dix prochaines années, précise "Jeune Afrique".

"Africa Wealth Report 2024" révèle que l’Afrique recense déjà, sur son sol, 135 200 grandes fortunes issues du continent dont 342 "centimillionnaires" et 21 milliardaires.

56% de ces millionnaires et plus de 90 % de ces milliardaires résident dans les "Big 5", les cinq grands marchés africains du patrimoine que sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc…

La richesse totale investissable actuellement détenue sur le continent africain s’élèverait à 2,5 billions de dollars américains, précise la même source.

Les statistiques et les marchés du continent profitent d’autant moins des fortunes individuelles que celles-ci sont souvent tentées par l’expatriation, même si leur richesse a utilisé les ressorts africains de l’industrie minière, de l’écotourisme ou d’autres projets de développement.

Actuellement, ce sont donc seulement 21 des 54 milliardaires nés en Afrique qui résident toujours sur le continent, soit seulement un gros tiers, souligne encore Jeune Afrique.

Citant le cas d’Elon Musk, né en Afrique du Sud, et régulièrement sur le podium des entrepreneurs les plus riches du monde, le média précise que le cofondateur de la société astronautique SpaceX a aujourd’hui la triple nationalité canado-américano-sud-africaine et fait ses affaires depuis les États-Unis.

Le rapport "Africa Wealth Report 2024" comptabilise, d'ailleurs, 18 700 individus fortunés qui auraient quitté l’Afrique au cours de la dernière décennie

