Les négociations visant à parvenir à une trêve dans la bande de Gaza et à libérer les otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes sont au "point mort", a admis mercredi Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani, premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Qatar, un des médiateurs entre Israël et le Hamas.

"Nous passons par une phase sensible avec quelques piétinements et nous tentons, autant que possible, de la dépasser (...) de manière à mettre fin à la souffrance de la population à Gaza et à obtenir la libération des otages" israéliens, a déclaré le premier ministre qatarien, lors d'une conférence de presse.

Le Qatar, avec les Etats-Unis et l'Egypte sont engagés dans des pourparlers pour obtenir une trêve dans le territoire palestinien assiégé et la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Les médiateurs avaient parié sur un cessez-le-feu avant le début du ramadan mais les pourparlers n'ont pas progressé.

Au lieu de cela, les craintes se sont accrues de voir la guerre dévastatrice qui dure depuis plus de six mois à Gaza se transformer en un conflit régional, après la toute première attaque directe de l'Iran contre Israël ce weekend.

Le Premier ministre du Qatar a déclaré que Doha avait "mis en garde dès le début de cette guerre contre la propagation du conflit, et aujourd'hui nous assistons à des conflits sur différents fronts".

"Nous appelons constamment la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à mettre fin à cette guerre", a-t-il ajouté, affirmant que la population palestinienne dans la bande de Gaza était confrontée "au siège et à la famine", l'aide humanitaire étant utilisée comme "un outil de chantage politique".

La guerre israélienne sur Gaza a fait jusqu'à présent 33.899 morts, la plupart des civils, selon le ministère de la Santé à Gaza.

