Par Emmanuel Onyango

Les autorités seychelloises enquêtent sur des attaques présumées au gaz dans cette nation insulaire de l'océan Indien, qui ont entraîné la fermeture du parlement, de la Cour suprême et de plusieurs écoles en début de semaine.

Une récompense de 7.425 dollars est offerte à toute personne qui aurait des informations crédibles sur la source du gaz, a déclaré le ministre de l'Intérieur Errol Fonseka au Parlement mercredi.

Au moins 353 cas, dont des enfants, ont été signalés jusqu'à présent dans les centres de santé : les victimes se plaignent de maux de tête, de démangeaisons et de douleurs à l'estomac, a indiqué le ministre, sans préciser si les cas étaient signalés dans tout le pays.

Le président Wavel Ramkalawan, qui assiste à une conférence internationale sur les océans en Grèce, a déclaré qu'il "compatit avec ceux qui ont été touchés, en particulier les enfants qui ont respiré la substance inconnue et sont tombés malades".

Enseignement perturbé

Le premier cas a été signalé la semaine dernière à l'école secondaire Perseverance dans la capitale, Victoria, où une forte odeur a perturbé les cours avant que d'autres cas ne soient confirmés par la division de gestion des catastrophes et des risques (DRMD).

Les craintes initiales d'un déversement accidentel de la part de la compagnie pétrolière nationale ont depuis été écartées.

"Aucune agence utilisant des produits chimiques dans ses opérations, comme la Seypec (Seychelles Petroleum Company), n'a signalé de déversement accidentel", a déclaré M. Fonseka.

"Nous traitons désormais cette affaire comme une affaire criminelle... tout indique qu'il s'agit d'un acte criminel. Je tiens également à informer l'assemblée nationale que la police intensifie son travail à tous les niveaux", a déclaré le ministre, cité par l'agence de presse nationale.

Propager la panique

Il a déclaré que les attaques présumées visaient principalement à semer la peur.

Le principal parti d'opposition, United Seychelles, a appelé à des actions décisives pour arrêter les auteurs des attaques présumées au gaz.

"Nous espérons sincèrement que les individus responsables de ces actes odieux seront appréhendés et traduits en justice le plus rapidement possible", a annoncé le parti.

