Le Niger va créer une raffinerie de pétrole pour approvisionner ses alliés du Sahel et prévoit de multiplier par six les livraisons de pétrole au Mali pour faire face à la crise énergétique dans ce pays, a déclaré le ministre du pétrole, Mahaman Moustapha Barke.

L'annonce, faite mardi, est le signe d'une coopération plus étroite entre les pouvoirs militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, qui ont renoncé au bloc régional ouest-africain de la CEDEAO pour former un pacte connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel (AES).

Selon le nouvel accord, les livraisons de pétrole du Niger au Mali passeront de 22 millions de litres actuellement à 150 millions de litres par an, a déclaré M. Barke à l'issue d'une réunion avec le président malien Assimi Goita, ajoutant que les premières livraisons arriveraient dans les semaines à venir.

Il a ajouté que le président nigérien Abdourahamane Tiani avait demandé la construction d'une raffinerie à quelque 140 km de la capitale Niamey. L'usine fournira du pétrole aux trois membres de l'AES.

Les pénuries d'électricité au Mali ont contribué à accroître la frustration à l'égard des militaires au pouvoir.

Les hommes politiquees de l'opposition, dont Housseini Amion Guindo, ont appelé à un changement de régime en raison de "l'incapacité du pouvoir militaire à répondre aux besoins essentiels de la population."

