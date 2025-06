Le ministère turc des Affaires étrangères a souligné, ce jeudi, la contradiction dans l'incapacité du Conseil européen à donner suite aux recommandations formulées dans la communication conjointe sur les relations UE-Turquie, malgré les conclusions du Conseil mettant en avant l'intérêt stratégique de l'UE à cultiver une relation de coopération et mutuellement bénéfique avec la Turquie.

Un sommet européen extraordinaire tenu à Bruxelles mercredi et jeudi a estimé qu'afin de "renforcer encore la coopération entre l'UE et la Turquie, les dirigeants de l'UE ont souligné qu'il importait de reprendre les pourparlers sur le règlement de la question chypriote et de progresser dans ce domaine."

La Turquie n'acceptera jamais une approche qui lie les progrès des relations Turquie-UE à la question chypriote, a indiqué, jeudi, le ministère dans un communiqué.

Il est nécessaire d'abandonner cette approche qui réduit ces relations multiformes en se concentrant uniquement sur la question chypriote, ajoute le communiqué.

Rejeter les limitations de la coopération bilatérale

Le ministère a déclaré qu'un tel état d'esprit ne contribue pas de manière positive ou constructive à la situation, ni à faire face à d'autres défis régionaux et mondiaux.

"La Turquie, en tant que pays candidat, reste attachée à son adhésion à l'UE. Cependant, nous rejetons la limitation sélective de la coopération bilatérale à certains domaines. Dans la période à venir, nous réexaminerons notre dialogue avec l'UE sur la base de la réciprocité, en tenant compte du rythme, du niveau et de l'ampleur des démarches de l'UE vers la Turquie", a précisé le ministère.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp