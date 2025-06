Par Abdulwasiu Hassan

Les souvenirs de la vie qu'il menait autrefois restent les seules possessions de Tijjani Musa.

Il se souvient avec nostalgie de la chaleur de son foyer, de la joie des conversations à table et de tous les autres plaisirs simples de son existence quotidienne.

C'était avant le 15 avril 2023. Aujourd'hui, alors que les échos de la guerre résonnent dans les maisons désertes et les rêves creux du Soudan, tout ce qui reste à détruire, c'est la force d'âme de millions de civils qui ont bravé des souffrances sans précédent pendant un an.

"Avant le début des combats, nous avions accès à tout ce que nous voulions. Nous avions une maison et une voiture. Il y avait de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Nous pouvions aller où nous voulions. Nous pouvions communiquer avec qui nous voulions", explique Tijjani à TRT Afrika.

Lui et sa famille vivaient dans le quartier Ombada d'Omdurman jusqu'à ce que la guerre entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide les oblige non seulement à quitter leur communauté, mais aussi à se disperser.

Ils font partie des quelque neuf millions de Soudanais déplacés qui attendent qu'une lueur d'espoir filtre à travers les ténèbres. Près de deux millions d'entre eux se sont installés dans les pays voisins.

Selon diverses estimations, plus de 12 000 autres civils ont été tués dans les tirs de la milice au cours de l'année écoulée.

"Nous vivons maintenant à l'extérieur d'Ombada, dans une zone connue sous le nom de Sijnilhuda, qui ressemble à une prison", déplore Tijjani.

"Un an après le début de la guerre, nous avons survécu, mais nous continuons à avoir des problèmes pour obtenir les produits de première nécessité. Il n'y a pas de paix dans nos vies.

La poche où Tijjani et beaucoup d'autres ont trouvé refuge est gardée par l'armée, ce qui rend la zone relativement plus sûre que la vie à Ombada.

"Dans notre quartier, on pouvait se faire battre et agresser. Nous avons pris du recul par rapport aux coups, aux bruits de tirs et à la peur d'être attaqués", explique-t-il.

Des familles dispersées

Bien que la sécurité relative de Sijnilhuda lui offre un répit par rapport à la peur constante des attaques, Tijjani doit toujours faire face à l'absence de certains de ses proches.

"Compte tenu des mauvaises conditions de vie ici, certains de mes enfants sont partis en Égypte et en Libye."

Il est difficile de communiquer régulièrement avec eux, car le secteur des télécommunications soudanais a été mis à mal par la guerre en cours.

Depuis le début des combats, les belligérants ont utilisé la fermeture forcée d'Internet comme arme pour empêcher la circulation de l'information dans les zones contrôlées par l'un ou l'autre camp.

Access Now, une organisation qui cherche à protéger les droits numériques des personnes en danger, considère que ces actes reviennent à priver les citoyens d'informations susceptibles de leur sauver la vie.

Amnesty International a également demandé qu'il soit mis fin aux interruptions des services de télécommunications dans ce pays déchiré par la guerre, estimant que ces mesures entravaient les efforts humanitaires.

"Cette panne affecte des populations déjà vulnérables qui ont dû endurer le conflit pendant près d'un an", a déclaré en mars Sarah Jackson, directrice régionale adjointe de l'organisation pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, citée par Amnesty International.

"Sans communication, les opérations humanitaires et les services d'urgence risquent de s'arrêter complètement, mettant en danger des millions de vies."

Comme M. Tijjani, Yaasir Ibrahim, un autre Soudanais, considère que son incapacité à communiquer avec les membres de sa famille et ses proches vivant au loin est la plus mauvaise cassure dans une année de tourments incessants.

"Les choses en sont arrivées à un tel point que si quelqu'un veut envoyer un message à un proche vivant dans un pays lointain, la seule solution est d'écrire un mot et de l'envoyer avec quelqu'un dans un endroit où les services de télécommunications sont disponibles."

Des liens de plus en plus étroits

Alors que la situation humanitaire devient de plus en plus grave, l'accent est mis sur l'intensification des efforts pour aider les civils déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, craint que l'aggravation de la crise humanitaire ne pousse les Soudanais désespérés à quitter les pays voisins où ils ont initialement cherché refuge.

"Nous connaissons très bien des criminels qui veulent profiter de la misère des réfugiés et des personnes déplacées et les aider à s'enfuir à grands frais au-delà de l'Afrique du Nord ou vers l'Europe", signale-t-il.

Les familles comme celle des Musa espèrent que la guerre ne durera pas assez longtemps pour conduire à des mesures désespérées qui pourraient les séparer davantage.

"Tout ce que nous voulons, c'est retrouver la vie de sécurité, de solidarité et de paix qui était la nôtre il y a un peu plus d'un an", soupire M. Tijjani.

