L'Organisation mondiale de la santé est susceptible de lancer un avertissement plus large concernant le sirop pour enfants contaminé fabriqué par Johnson et Johnson, et découvert au Nigeria la semaine dernière, a-t-elle déclaré dans un courrier électronique.

L'autorité de régulation du Nigeria a rappelé un lot de sirop Benylin mercredi dernier, après avoir découvert un niveau élevé de diéthylène glycol dans le produit lors d'un test de routine.

Le diéthylène glycol a été associé à la mort de plus de 300 enfants en Gambie, en Ouzbékistan, en Indonésie et au Cameroun depuis 2022, bien qu'il n'y ait aucune preuve que ces incidents soient liés aux nouveaux rappels.

Cet organe de l'ONU a déclaré qu'il émettait des alertes mondiales sur les produits médicaux pour "encourager la diligence" des autorités nationales et qu'il était probable qu'il le fasse dans ce cas, "sous réserve de la confirmation de certains détails par les parties".

Le lot de sirop Benylin rappelé a été fabriqué par J&J en Afrique du Sud en mai 2021, bien que Kenvue soit désormais propriétaire de la marque après une scission de J&J l'année dernière.

J&J a transmis les demandes de commentaires à Kenvue. Kenvue n'était pas immédiatement disponible pour commenter, mais a déclaré cette semaine qu'elle menait sa propre évaluation et travaillait avec les autorités sanitaires pour déterminer un plan d'action.

Depuis le rappel du Nigeria, cinq autres pays africains ont également retiré le produit des rayons : le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, où le médicament a été fabriqué.

L'autorité de régulation sud-africaine a également rappelé un autre lot du sirop, qui est utilisé pour traiter la toux, le rhume des foins et d'autres réactions allergiques chez les enfants.

Le diéthylène glycol est toxique pour l'homme lorsqu'il est consommé et peut entraîner une insuffisance rénale aiguë, bien qu'aucun dommage n'ait été signalé dans le dernier incident.

Dans les 2022 cas, la contamination des sirops provenait des matières premières utilisées par les fabricants en Inde et en Indonésie.

L'OMS a déclaré qu'elle collaborait avec le fabricant et l'autorité de réglementation en Afrique du Sud pour enquêter sur le sirop pédiatrique Benylin et qu'elle disposait d'informations sur la source des matières premières utilisées. Elle n'a pas divulgué cette source.

Selon l'OMS, Kenvue a déclaré avoir testé les matières premières utilisées dans le sirop avant sa fabrication, et "aucun problème n'a été relevé".

L'agence a indiqué que la possibilité que le sirop soit contrefait était également "envisagée dans le cadre de l'enquête".

