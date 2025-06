Par Charles Mgbolu

Le festival du film de Tribeca a dévoilé la liste des films qui seront projetés dans les salles de cinéma lors de l'édition de cette année.

Le festival du film est un événement annuel organisé par Tribeca Productions qui présente une sélection variée de films, d'épisodes, de conférences, de musique, de jeux, d'œuvres d'art et de programmes immersifs.

Chaque année, le festival accueille près de 600 films et environ 150 000 spectateurs, et récompense des artistes indépendants dans 23 catégories compétitives sélectionnées par un jury.

Certains films africains font partie de la prestigieuse programmation qui se tiendra du 5 au 16 juin 2024 à New York.

Made in Ethiopia (Ethiopie)

Made in Ethiopia raconte l'histoire d'une femme d'affaires nommée Motto, chargée de lancer une zone industrielle chinoise en Éthiopie. Le film est réalisé par Xinyan Yu et Max Duncan. Il est produit par Tamara Dawit, Max Duncan et Xinyan Yu.

Era Oculta - Hidden Era (Mozambique)

Le film se déroule dans la ville animée de Maputo, au Mozambique, où l'artiste rastafari Phambi s'efforce de financer l'éducation de son jeune fils tout en faisant preuve de résilience face à la complexité d'une vie artistique dans une ville dynamique.

Le film est réalisé et produit par Carlos Vargas. Écrit par Carlos Vargas et Franziska Ruess. Il met en scène Paula Matlombe, Ednora Matlombe, Isac Tivane "Phambi" et Ixon Tivane.

À la recherche d'Amani, (Kenya)

Dans ce thriller, un aspirant journaliste de 13 ans enquête sur le meurtre mystérieux de son père dans les environs de l'une des plus grandes réserves naturelles du Kenya.

Alors qu'une sécheresse dévastatrice s'installe, sa quête pour trouver le coupable évolue à mesure que les dommages collatéraux d'un monde en réchauffement se révèlent.

Searching for Amani est réalisé par Nicole Gormley et Debra Aroko. Produit par Peter Goetz, Mungai Kiroga et Nicole Gormley.

The Weekend, (Nigeria)

Ce film dramatique à suspense raconte l'histoire d'une orpheline qui, aspirant à une famille, rend visite à la famille apparemment idyllique de son fiancé et découvre leur terrible secret.

Le film a été réalisé par Daniel Emeke Oriahi. Il a été écrit par Egbemawei Dimiyei Sammy, Vanessa Kanu et Freddie O. Anyaegbunam Jr. et produit par Uche Okocha.

