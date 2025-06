Par Pauline Odhiambo

Audacieux, unique et jamais simple. C'est ainsi que le célèbre styliste kenyan Allen "the Dapper" Igatanyi définit son style.

Ses créations originales lui ont permis de se faire un nom sur la scène de la mode kenyane, certains des plus grands noms de l'industrie musicale - Mejja, Otile Brown et Ethic, un artiste de gengetone - portant sa marque de vêtements éclectiques, FALA Wear

Mais peu de gens savent que la marque - abréviation de Fashionable African Latest Attire - a vu le jour lorsqu'Allen a transformé l'une des simples tenues de bureau de sa défunte mère en une création colorée avec une touche africaine.

"Il s'agissait d'un pantalon bleu de style palazzo que j'ai rapidement coupé pour en faire un short", explique-t-il à TRT Afrika. "J'ai également coupé les manches du manteau, puis j'ai mis du tissu imprimé africain dans le dos et sur les revers."

Le "fou" de la mode

Cette création est la première d'une longue série qui lui vaudra le nom de "fala", qui signifie "fou" en argot kenyan.

"J'étais toujours ce type qui portait des vêtements excentriques de style africain. Les gens me voyaient arriver et disaient "cheki yule fala" (regardez cet imbécile)", se souvient Allen, 29 ans, en souriant. "Je me suis donc dit : pourquoi ne pas transformer ce nom en quelque chose de positif et en faire ma marque ? C'est ainsi que Fala Wear a vu le jour en 2015."

Son surnom - "le pimpant" - a également une origine intéressante.

"Ce nom vient en fait d'un pasteur à l'église. Alors qu'il prêchait à la congrégation, il m'a montré du doigt et a dit : "Dieu aime les gens qui sont propres et élégants comme ce garçon". J'ai trouvé qu'Allen 'le pimpant' sonnait bien, alors j'ai commencé à m'appeler ainsi jusqu'à ce que ça colle".

Allen s'est ensuite inscrit au prestigieux Buruburu Institute of Fine Arts (BIFA), dans la capitale, Nairobi, mais il a rapidement abandonné cette formation pour se consacrer pleinement à ses propres créations.

"Mon expérience au BIFA était bonne, mais je n'y ai même pas passé une semaine, car cela n'avait aucun sens pour moi de rester assis dans une salle de classe à écouter des cours sur la mode, alors que je pourrais en apprendre davantage en travaillant dans l'industrie".

Prêt pour la caméra

Son tout premier contrat de stylisme s'est soldé par le tournage d'un clip vidéo - un travail ingrat qui, selon Allen, payait davantage en termes d'"expérience" qu'en espèces sonnantes et trébuchantes, comme il le souhaitait.

"Pour ce tournage, je devais habiller tout le monde dans toutes les scènes, et c'était difficile parce que je n'avais pas d'équipe de stylistes pour m'aider à assembler toutes les tenues. Faire tout cela et ne pas être payée à la fin était pour le moins frustrant."

Cette opportunité a néanmoins ouvert la voie à d'autres contrats de stylisme qui l'ont progressivement aidé à établir sa marque. Sa grande chance s'est présentée lorsqu'il a eu l'opportunité de styliser Jimmy Gait, l'un des plus grands artistes de gospel kenyans de l'époque.

"Cette vidéo a été un succès et un moment décisif pour moi en tant que styliste, car j'avais réussi à faire partie de cette chanson à succès que tout le monde chantait à l'époque", explique M. Allen.

"Soudain, de nombreux autres artistes et même des gens en général m'ont contactée pour travailler avec moi et acheter mes créations. Cela m'a donné l'occasion de collaborer avec d'autres marques de mode".

Le statut de célébrité

Le fait de préparer les artistes à la caméra et de travailler en étroite collaboration avec des professionnels du cinéma et de la télévision a également permis à M. Allen d'explorer un autre de ses talents, celui d'acteur.

Cela s'est bien combiné avec ses compétences en matière de mode, a renforcé sa célébrité et lui a finalement permis de jouer un rôle dans une série de téléréalité populaire diffusée par un service sud-africain de diffusion en continu.

Cette exposition accrue lui a permis de tirer des leçons inestimables pour défendre son art du design tout en travaillant avec une clientèle diversifiée.

"Il est important de toujours écouter son instinct et de prendre les risques qui en découlent", explique-t-il. "Travailler dans la mode m'a permis de saisir tant d'opportunités que j'en suis reconnaissant. J'ai appris que même si le client a toujours raison, il est important de se faire confiance et de ne laisser personne profiter de son art."

Allen affirme que cet état d'esprit l'a aidé à rester inspiré, en particulier dans sa carrière de styliste.

"Je veux créer une mode qui puisse remonter le moral de quelqu'un qui se sent triste, une mode qui donne à quelqu'un le courage d'aller de l'avant", explique-t-il. "C'est cela, et l'espoir de pouvoir un jour mettre mes tenues à la disposition de tous, qui est ma plus grande source d'inspiration."

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp