Par Emmanuel Onyango

Le Nigérian Tunde Onakoya a battu le record du monde du plus long marathon d'échecs en jouant sans défaite pendant plus de 58 heures à Times Square, à New York, afin de collecter des fonds pour les enfants défavorisés de son pays.

Onakoya, 29 ans, a entamé sa session marathon mercredi et était visiblement ému lorsqu'il a finalement franchi la barre des 58 heures vendredi soir, devant une foule enthousiaste.

"Je n'arrive pas à exprimer toutes les émotions que je ressens en ce moment. Je n'ai pas les mots justes pour les exprimer. Mais je sais que nous avons accompli quelque chose de vraiment remarquable", a-t-il déclaré.

"La nuit dernière, à 3 heures du matin, j'étais prêt à tout abandonner... mais les Nigérians sont venus du monde entier. Et ils sont restés avec moi toute la nuit", a-t-il poursuivi.

Danser ensemble

"Nous chantions ensemble, ils dansaient ensemble et je ne pouvais pas les abandonner. "

L'organisation Guinness World Record n'a pas encore commenté publiquement la tentative d'Onakoya. Il faut parfois des semaines à l'organisation pour confirmer un nouveau record.

Le record officiel actuel du marathon d'échecs, qui est de 56 heures, 9 minutes et 37 secondes, a été réalisé en 2018 par Hallvard Haug Flatebø et Sjur Ferkingstad, tous deux originaires de Norvège.

Si son exploit est finalement reconnu par le GWR, Onakoya les détrônera officiellement et sera couronné roi du marathon mondial d'échecs.

Les félicitations ont afflué pour le maître d'échecs nigérian. Le président Bola Tinubu a salué Onakoya pour avoir "établi un nouveau record mondial aux échecs et sonné le gong de la résilience, de la confiance en soi et de l'ingéniosité du Nigeria".

Il a ajouté que M. Onakoya avait "fait preuve d'un trait de caractère habituel chez les jeunes Nigérians, l'audace de faire bouger les choses... même dans les coins les plus défavorisés".

Le gouverneur de l'État de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a estimé que le "parcours de Tunde Onakoya, de Lagos à la reconnaissance mondiale, incarne l'esprit de notre grande ville".

"Tunde Onakoya continue de démontrer que la grandeur peut émerger des débuts les plus modestes. Son histoire remarquable est un modèle pour nous tous à Lagos - une ville où son impact s'est fait le plus sentir, montrant qu'avec de la détermination, les rêves peuvent en effet s'élever à des hauteurs monumentales", a dit le gouverneur Babajide Sanwo-Olu.

Onakoya est bien connu au Nigeria, où il a lancé en 2018 un projet appelé "Chess in Slums" (jeu d'échecs dans les bidonvilles) à Ikorodu, dans la banlieue de Lagos.

L'organisation offre à des jeunes souvent marginalisés, dont beaucoup ne sont pas scolarisés, un espace pour apprendre à jouer aux échecs.

En battant le record du monde, Onakoya espère récolter un million de dollars pour aider les enfants défavorisés en Afrique.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp